【IB攻略】IB考試在即最後衝刺高效複習　專家分享中文科4大自我評估技巧

▲ 筆者分享IB中文考試4大自我評估技巧。（iStock圖片）

面對即將來臨的IB考試，不少同學反映在中文科的準備上比較迷茫，複習的過程中有無從下手的問題。特別是在評估的部分，中文科沒有固定答案，學生即使花費大量的時間進行寫作，還是存在著寫完後無從判定文章，從而無法有針對性的進行改進提升的現象。因此，為了幫助同學們能夠在複習過程中更好的評估自己的中文科，本文為大家總結了幾點有針對性的自我評估技巧，希望能幫助準考生們找准自己的問題和弱點，更高效的複習。

有的學生認為中文A論文的分析難以自我評估和複習，所以在備考時容易一頭霧水。其實，能夠分析自己的文章，並且了解自己的弱點尤為關鍵。而自我分析和評估的標準，其實還是來自於IB官方給的四個評分標準︰

自我評估的方式有很多，比較容易上手的就是整理自己之前寫過的文章，並看看老師之前給的分數，多篇比對之後就能夠知道自己的弱點在哪裡。

A 理解與詮釋 5分

A的部分很多學生只能停留在3或4分，很關鍵的點在於對語境的理解上不夠充分，或者對文章的寫作目的理解有限。文章的目的會因為不同的受眾而有區別，比如同一篇文章給普通市民的信息和給政府的信息自然是不一樣的。如果只能解讀一部分，那A就難以拿到高分。再比如文本介紹的是香港市民亂丟垃圾造成清潔工清理壓力的現象，考試如果在語境中只能提到香港的垃圾處理問題，不能看到背後可能反映出社會貧富差距或者人情冷漠的問題，可能理解和分析比較有限。

提升技巧1︰在這個部分可以多閱讀文章，看看近期熱門的社會問題有哪些，擴大對社會問題的了解和認知，也能在考試時更輕鬆地理解文本背後的主題。

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B 分析與評價 5分

這一部分的重點在於文體特色的把握和手法的捕捉上，所以考生如果在這部分分數比較低，證明自己對手法的理解比較有限，建議針對不同的文體類型來整理它們典型的一些寫作手法，這樣可以進一步鞏固對文體特色的理解和對寫作手法的辨識。

提升技巧2︰以不同文體為標準來整理其典型的一些寫作手法。比如︰在廣告，因為廣告文本要呈現產品，並且說服受眾進行購買，所以通常廣告可能可以用到的手法就包括圖文結合、版面的排篇佈局（色調/字體大小）、語言風格的切換（鼓勵或煽動性的語言吸引購買）、不同的描寫手法（多感官描寫/細節描寫/人物描寫）、引用說明（不同顧客的體驗/不同權威的數據）等等。以這樣的方式來整理寫作手法，並進行複習，能夠讓準考生們對不同的文體和文體特色更加敏感，在效果的分析上也更加準確扣題。

C 重點和組織 5分

C的部分看似簡單，但實則不易，這一部分是IB近年來Paper one論文關注的重點，一定要讓文章有一個明確的分析方向，建議寫文章前簡單列出框架，並思考自己文章段落和段落之間有怎樣的關係。每個段落的Topic sentence如果是相互銜接的，能夠連得上的，這也能夠大大提高文章分析的集中性。

提升技巧3︰多做框架的練習，並且有意識地讓文章找到的手法和主題之間產生聯繫。比如文章使用某個手法來提出了問題，使用了某個手法分析了問題的成因，某個手法的使用表達了作者對這個問題的立場，這樣的三個段落，就有一定的聯繫，自然重點就更加突出。

D 語言

D語言的部分，受上面三個評分標準的影響很大，如果考生只能拿到3分，那就要保證考試時全文語言通順，不要有老師讀不懂的地方，想表達的句子如果太長，可以分成兩句寫，寧可簡單清晰，不可模糊難懂。如果考試平時是4分，那就保持狀態，集中在分析的句子上扣緊主題，保證卷面的整潔即可。

提升技巧4：卷面很重要，會影響老師的印象。同時還要注意語境的部分，寫作目的的部分和文章每個段落的topic sentence，不要出現錯別字或者語句不通順的情況！

以上四點提升技巧分別針對IB官方的四大評分標準，同學們可以任意拿出一篇文章，用以上四點進行自我評估，相信很快就能發現自己薄弱的部分。接下來再有針對性的進行重點訓練，相信大家一定能在IB中文科的部分達到更顯著的複習效果。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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