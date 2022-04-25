【最後禮物】黃子華舞台劇公布延期安排　40場演出7月重啟

▲ 黃子華潘燦良《最後禮物》

2022年頭黃子華主演之舞台劇《最後禮物》，因疫情而煞停，40場已經購票觀眾未能進場欣賞，主辦單位英皇娛樂今日公佈好消息，7月份會重啟舞台劇演出，定於2022年7月22日至2022年9月9日於香港演藝學院歌劇院舉行40場演出。

延期退票率近乎零的舞台劇《最後禮物》，今日起已購買《最後禮物》門票的觀眾，可以選擇保留已取消場次之舞台劇完整門票正本（連同票根），按大會網上的調配日期對應表，對應補場場次。

憑完整門票正本（連同票根），於對應補場日期入場觀看補場舞台劇，按門票上編定的座位入坐，或如未能於調配日期對應表上相應日期前往觀看舞台劇之觀眾，可根據於https://show.eeg.zone/上載之《最後階段 - 舞台劇退票退款 – 郵寄辦理表格》所載之條款及細則申請退票退款。

如經快達票購票但仍未領取門票的觀眾，必須於相應補場場次舉辦前於快達票指定地點以購票時使用的信用卡（指定地點詳見https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=NEWS領取已訂購的門票，任何購票確認電郵或短訊均不被視為入場憑證。）

此外，所有前往觀看舞台劇的觀眾，須遵守政府公佈最新的防疫預防措施及保持適當的社交距離(包括但不限於身處場地期間全程佩戴自備口罩、掃描「安心出行」二維碼，及符合「疫苗通行證」的規定)，否則主辦方有權拒絕相關人士進場。除獲豁免人士外，觀眾須在進入場館前利用手機掃描「安心出行」二維碼；亦須符合「疫苗通行證」指示下適用於公眾娛樂場所的規定。所有進入表演場地的人士，必須隨身攜帶電子或紙本的疫苗接種紀錄或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，並按場館人員要求出示相關文件以供掃描。有關「疫苗通行證」最新資訊及接種要求，詳情請參考「疫苗通行證」專題網站（www.vaccinepass.gov.hk）。

▲ 延期場次。

此等補場場次乃按原訂舞台劇場次整體入座率比例作出安排，如表演場地因應疫情/防疫的需要最終調整入場人數、規則、場次及/或座位安排或改期等，主辦方將會儘快公佈詳情。

在此，英皇娛樂及一眾《最後禮物》台前幕後工作人員，均十分感謝各方劇迷多個月的耐心等待，與此同時我們會積極籌備，讓我們以最好表現與各位劇迷及觀眾見面。

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