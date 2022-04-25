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【保就業2022】僱主須符合4大條件　工資補貼月份為5月至7月

社會 14:21 2022/04/25

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第五波新冠肺炎疫情重創各行各業，政府推出「2022保就業」計劃幫助商戶，勞工及福利局局長羅致光、政策創新與統籌辦事處總監何珮玲及「2022保就業」計劃代理人羅兵咸永道會計師事務所合夥人施道偉今日（25日）就「2022保就業」計劃的推行詳情舉行記者會。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲指出，企業若在受限名單，只可為100名合資格僱員申請，僱主須符合4大條件包括公司、法團、機構、個人。合資格的僱主為非政府、非公營機構及非法定機構等，僱主去年底前須參與強積金戶口或設立職務退休計劃，沒有涉及清盤，有業務，5月10日或以前繳清上次申請的退款或罰款，涉及860間公司共7,700萬元。

企業若在受限名單，最多只可為100名合資格僱員申請；申請的資助可補貼員工5月至7月份的薪金，自選補貼人數後，仍然可以提出修改。4月29日申請期開始，第一次交時是5月、6月及7月自選人數，6月初及7月初都有機會更改，僱主可以因應當前情況作出補貼，可以緊貼市場情況。

申請人可選擇按2年前曾申請提供的參照月份，來申請資助金額，或利用去年第四季的紀錄，即10至12月，自選其中一個月以獲得最高的資助金額；若早前未曾申請過的人士，將劃一採用去年第四季的紀錄作參照用份。如僱員月薪為8000元可獲相同金額的補貼。

自僱人士亦可申請新一期保就業計劃，獲一筆過8000元補貼，但申請人必須於2021年12月31日之前已開設「自僱人士強積金戶口」，且在申請2022保就業計劃當日仍未取消有關戶口。

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記者：陳麗娜

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