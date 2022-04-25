【帆船比賽】香港帆船運動總會辦特區成立25周年帆船賽　參加費用全免

▲ （香港帆船運動總會Facebook圖片）

香港帆船運動總會今（25日）宣布，為慶祝香港特別行政區成立25周年，將於6月11日、19日記25日與3大遊艇會在3區合辦3場帆船賽，參加費用全免，並會送紀念品及獎杯獎品。

香港帆船運動總會指，將與香港仔遊艇會、白沙灣遊艇會及香港遊艇會合辦香港特別行政區成立 25 周年帆船賽。帆船賽分3場，第一場將於6月11日在維多利亞港舉行；第二場於6月19日在港島南區舉行，第三場則會於6月25日在西貢區舉行。

每一艘參賽帆船可以以個別帆船身份選擇參與一場、兩場或所有三場賽事。若不能參與所有三場賽事，亦可以找其他地區的參賽帆船組成一隊，完成三項賽事，以取得的總分。主辦單位為了增強香港特別行政區成立25周年的代表性，個別帆船或團隊須自行選擇全港18個區中任何一區作為代表區域。

報名費用全免，並可以獲得polo衫及紀念旗等紀念品，頒獎典禮則將於7月6日舉行。

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責任編輯：黃小冰