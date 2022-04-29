【若善健談】痛症與情緒息息相關

香港有不少人受長期痛症困擾，持續的痛楚和不適會影響情緒，甚至令患者出現抑鬱及失眠的情況。以椎間盤突出為例，大約有一至兩成人接受手術後，即使經過多星期的物理治療，痛楚仍然持續。若痛症超過三個月都未能康復，便有機會演變成慢性痛症，對生活、工作及情緒造成影響。



很多人或會忽略痛症和情緒的關係其實是雙向的，痛楚會影響情緒，而情緒問題也有機會引致痛症。我們大腦中樞神經系統其中一項重要功能，就是控制痛感。舉例說，手不小心被割傷，即使當下感到劇烈的痛楚，其後痛感會慢慢降低，貼上膠布後痛楚可能已經完全消失。疼痛的感覺是一種身體發出的警號，讓我們避開危險，這種痛感其後便會慢慢消退。然而，當情緒問題持續及達嚴重程度，大腦由上而下的減痛功能或會受影響，警號並會在不適當的時候響起，令人出現無名痛感。患者的痛感會變得雜亂無章，時而頭痛，時而胃痛，時而背痛。



同時受情緒問題和痛症困擾的患者，很多時因不了解長期疼痛的真正成因，難以判斷最合適的治療，即使已接受多個專科診治亦未見好轉。這時侯，就應考慮「綜合痛症治療」，配合藥物、介入性治療（如血清注射及射頻消融）、物理治療、心理治療（如認知行為治療、壓力治療等）、營養指導等以加強治療效果。患者可到提供綜合治療服務的機構，根據最影響自身的問題尋求相應的專家協助。如患者的疼痛問題比情緒問題困擾，可先見痛症科醫生接受詳盡的檢查，了解病人疼痛的成因及發展，以判斷最合適的治療方案。如患者的情緒問題比痛楚更影響生活，同時出現食慾不振、說話速度緩慢或過份沉默、對任何事提不起勁，甚至有自殺傾向，則應先見精神科醫生。患者亦可先找物理治療師，他除了會評估疼痛是否因姿勢問題引起，再因應情況為患者轉介合適醫生。



治療長期痛症要快而準，才不會變成頑疾。以十分為最痛，痛感超過三分、持續三個月以上，就應接受綜合痛症治療。否則，疼痛會影響情緒，而情緒問題又會加劇痛楚，一直惡性循環下去。很多人誤以為綜合治療要接受多方面專業治療，費用一定高昂，恰恰相反，在綜合治療團隊的框架下，病人才能以最短時間獲得理想的效果。



撰文: 陳妙嫺醫生

麻醉科專科