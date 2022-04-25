【上訴被拒】29歲男工廈藏爆炸品囚12年　申上訢許可不獲受理

▲ 警方於荃灣工業大廈搜出之爆炸品及其他物品。資料圖片

「香港民族陣綫」成員早前涉於荃灣1工廠大廈單位內，存有爆炸品 TATP（三過氧化三丙酮），早前於高等法院承認1項存有炸藥意 圖危害生命或財產罪，被判監12年，他就刑期申請上訴許可， 上訴庭今（25日）頒下判詞拒絕受理。上訴庭指申請人主張港獨及顛覆政府， 原審法官認為上訴人對公眾及警員造成之潛在風險及傷害比葉繼歡案 高，說法亦非不切實際，基於沒有可爭辯之處， 拒絕受理其上訴許可申請。

上訴庭今頒下判詞指出， 上訴一方質疑原審法官將製造與管有爆炸品之罪責視為相同， 認為申請人為主腦，其嚴重性比葉繼歡案更嚴重。

上訴庭指出，上訴人盧溢燊（29歲）承認有關控罪， 即代表他知悉單位內存放之爆炸品，上訴人多次出入單位， 明顯於案中角色積極及關鍵， 因此法官認為上訴人為案中主腦亦不為過。

上訴一方質疑原審法官以18年為判形起點， 與葉繼歡案之判刑起身相同， 顯示本案所涉爆炸物品對生命或財產造成嚴重損害。

上訴庭指出，本案發生於動蕩不安的2019年， 申請人管有有關物品，主張港獨及顛覆政府。 申請人並管有其他可製造爆炸物品之化學品及儀器， 因原審法官認為上訴人對公眾及警員造成之潛在風險及傷害比葉繼歡 案高，說法亦非不切實際。法官基於有關嚴重因素， 認為葉目的只為金錢，上訴人則目的目標是政府及地區隱定性， 旨在製造恐慌，令巿民帶來憂慮，基於沒有可爭辯之處， 拒絕受理其上訴許可申請。

上訴人早前承認1項存有炸藥意圖危害生命或財產罪。控罪指， 被告於2019年7月19日，在荃灣德士古道隆盛工廠大廈1個單 位內，非法及惡意管有爆炸品TATP，而意圖危害生命或財產。

案情指，被告於2019年初透過友人租用涉案單位，為「 香港民族陣綫」存放物資。案發當日，警方監視涉案單位， 及後待被告進入單位時作截查。警方其後發現單位內有懷疑爆炸品， 隨即拘捕被告；被告在警誡下保持緘默。

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記者：林育慧