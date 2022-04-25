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【第五波疫情】業界指全港98%安老院舍爆疫傷亡慘重　呼籲政府疫後重建

社會 14:58 2022/04/25

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業界呼籲政府應該短期內放寬安老院輸入外勞限制，彌補人手不足。（袁澍攝）

第五波疫情爆發至今，全港有98%的院舍爆疫，達787間，死亡人數超過5000人。香港安老服務協會主席陳志育指，第五波院舍傷亡慘重，不少長者失救而死，指政府需要為第六波做準備，包括提升接種率、善用社區隔離或暫託中心，並且成立防控指揮協調中心。

陳志育指出，截止4月15日，院舍長者完成第一針疫苗接種率為68%，雖然確診個案和死亡數字緩緩回落，但仍然不足為長者建立屏障。另外現時社署提供的隔離/暫託設施有7間，當局應該善用，希望建立防控指揮協調中心，負責統籌醫管局、衛生署、社署等各部門協調溝通。

陳指出，院舍不應成為高度傳染病的病人處所，不適宜作隔離中心及治療中心。業界希望政府可以為老人謀求長遠福祉啟動疫後重建。

業界呼籲，政府應該短期內放寬安老院輸入外勞限制，彌補人手不足。中長期政府需要將安老院舍人力資源重組，設立安老服務專業職系，建立可持續發展的安老服務職業晉升階梯，脫離以醫護職系為主體的架構，明確分工。另外應該配合灣區策略發展，香港應該設立安老服務專業進修學院，提供在職和在學培訓，培養香港及大灣區安老服務人才。

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記者：袁澍

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