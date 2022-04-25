【死亡個案】再多18宗死亡個案　其中7宗由法醫呈報

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港疫情持續向下，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（25日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

張竹君公布，今日新增431宗陽性個案，沒有新增的院舍出現確診，惟有4間早前已有個案的安老院舍及1間殘疾院舍新增5宗院友確診個案。即看：【下一頁】

此外，再多11宗死亡個案，累計今波公院有8985宗死亡個案；另有7宗是法醫呈報的個案，涉及1女6男，年齡介乎59至89歲，於2月28日至3月26日離世，其中一人是安老院舍院友，均有長期病，死因與新冠肺炎有關，至今共有69宗是公院以外呈報的個案。

她說，今波疫情累計死亡個案9054宗，死亡率是0.76%，沒打針的是3.03%，已打一針的是1.02%，已打兩針的是0.16％，已打三針是0.04%，反映打針對死亡有很明確的幫助。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，現時仍有2002名病人留醫，再多2人危殆，3人嚴重；當局昨再呈報11宗患者離世，涉及5男6女，年齡介乎72至95歲，其中有6人來自院舍，6人無打針，2人已打1針，3位打2針；過去1日亦再多139名病人康復，其中62人已出院。

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責任編輯：郭詩詩