【防疫措施】警方聯同康文署及食環署週末巡邏公園沙灘　378人涉犯聚及無戴口罩收告票

▲ （警方FB圖片）

警方今日（25日）表示，在全港公園、沙灘等人多聚集的地方巡邏，向378人士發出定額罰款通知書。

警方在社交網站指，聯同康樂及文化事務署、食物環境衞生署於週末（4月23至24日）在全港多區進行「松塔」行動，在公園、沙灘等人多聚集的地方巡邏，並呼籲在場人士保持適當的社交距離及環境衞生；亦提醒他們遵守有關佩戴口罩及禁止於公眾地方羣組聚集的規例。

行動中，人員向涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F)、《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》(第599G章)或《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》(第599I章)的378名人士發出定額罰款通知書。

警方提醒市民，疫情仍然反覆，為免疫情繼續在社區擴散，大家切勿鬆懈，應繼續遵守預防及控制疾病的相關規例。警方會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。

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責任編輯：余思嵐