  • 30°C
香港時間 : 2022425日 (週一) 16:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】警方聯同康文署及食環署週末巡邏公園沙灘　378人涉犯聚及無戴口罩收告票

社會 15:13 2022/04/25

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（警方FB圖片）

警方今日（25日）表示，在全港公園、沙灘等人多聚集的地方巡邏，向378人士發出定額罰款通知書。

警方在社交網站指，聯同康樂及文化事務署、食物環境衞生署於週末（4月23至24日）在全港多區進行「松塔」行動，在公園、沙灘等人多聚集的地方巡邏，並呼籲在場人士保持適當的社交距離及環境衞生；亦提醒他們遵守有關佩戴口罩及禁止於公眾地方羣組聚集的規例。

行動中，人員向涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F)、《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》(第599G章)或《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》(第599I章)的378名人士發出定額罰款通知書。

警方提醒市民，疫情仍然反覆，為免疫情繼續在社區擴散，大家切勿鬆懈，應繼續遵守預防及控制疾病的相關規例。警方會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及
Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【第五波疫情】防癌會癌症復康中心3大方面減院舍感染　今波僅錄11名院友染疫
今日 13:41
【第五波疫情】防癌會癌症復康中心3大方面減院舍感染　今波僅錄11名院友染疫
【外遊限制】多國放寬旅客入境限制　泰國打齊針豁免檢疫
今日 15:18
【外遊限制】多國放寬旅客入境限制　泰國打齊針豁免檢疫
【保就業2022】僱主須符合4大條件　工資補貼月份為5月至7月
今日 14:21
【保就業2022】僱主須符合4大條件　工資補貼月份為5月至7月

你可能感興趣

【第五波疫情】防癌會癌症復康中心3大方面減院舍感染　今波僅錄11名院友染疫
今日 13:41
【第五波疫情】防癌會癌症復康中心3大方面減院舍感染　今波僅錄11名院友染疫
【外遊限制】多國放寬旅客入境限制　泰國打齊針豁免檢疫
今日 15:18
【外遊限制】多國放寬旅客入境限制　泰國打齊針豁免檢疫
【保就業2022】僱主須符合4大條件　工資補貼月份為5月至7月
今日 14:21
【保就業2022】僱主須符合4大條件　工資補貼月份為5月至7月
食用安全 公園 中文科 防疫措施 康文署 衞生署 文娛藝術 食物環境衞生署 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【媽媽秘密】對聲音低沉母親從沒起疑心　21歲女因一事驚覺媽媽是男生
18:20 2022/04/24
【媽媽秘密】對聲音低沉母親從沒起疑心　21歲女因一事驚覺媽媽是男生
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
今日 10:25
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大