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【輸入個案】曾於尼泊爾染疫患者抵港第12日再確診　當局不排除是本地感染

社會 16:50 2022/04/25

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（梁偉榮攝）

本港疫情持續向下，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（25日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

本港今日新增431宗陽性個案，其中242宗核酸檢測陽性個案189宗屬快速檢測陽性呈報，另錄16宗屬輸入個案，今波累計逾118萬宗確診。即看：【下一頁】

張竹君表示，今日新增的輸入個案中，包括一名抵港第12日染疫的個案，患者2月1日曾於尼泊爾染疫，當時CT值高於30，其後檢測呈陰性。

他在4月12日抵港，在港自住，於抵港第12日後確診，無病徵，CT值界乎19至27之間，當局認為他有機會是復陽個案，亦有機會在社區感染，會抽取樣本對比本地的流行病毒株，暫列輸入個案。她又補充指，患者於去年已打兩劑復必泰疫苗，第二劑是去年4月9日。

張又說，當局會就每宗陽性輸入個案檢視其居住的檢疫酒店是否有新增個案，現時暫未發現有新個案。

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責任編輯：郭詩詩

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