【創業追夢】港男創業拓公關專攻文化藝術　老闆爸爸+公關前輩傳授錦囊受用一生

▲ Jeff的公關格言是：不騙人、反應快、幫到就幫，幫不到就明言、不拖延是他的處事方式。

文嘉麒今年44歲，由香港知名髮型集團市場部任文職，一躍成為公關，2018年後更開設自己的公關公司Sparkling Code PR and Marketing，客戶來自不同範疇五湖四海，更是本港少數的藝術文化公關。

事業如魚得水，他靈活的處事手法應記一功；作為老闆更任由下屬放有薪假，職場上可算鳳毛麟角，客戶下屬一網俘虜，他謙厚說：都是將心比己而已。

文嘉麒（Jeff Man）大學就讀加拿大溫莎大學傳理學系及經濟學系，同時修讀兩個學位，原因是父母傳統思想想兒子從商，他最大興趣是說話，最想做傳播的行業，因此在大學讀傳理時主修電台廣播。那些年是仍在用磁石帶的年代，畢業功課他錄了一個扮機械人聲教外國人講廣東話的廣播劇，一個人聲演幾把聲，還取得頗高分數。

▲ 當年有份投資的髮型屋，經常星光熠熠。（相片由被訪者提供）

2002年Jeff大學畢業返港，正值科網爆破經濟不景，他拿著幾盒錄音帶寄往兩間電台毛遂自薦，獲港台聘為節目助理，但由於人工太低他沒有上任。後見有知名美容髮型集團PRIVATE i請倉務員，他賦閒在家兩個月嘗試申請，人事部職員見他肥肥矮矮一臉青澀，已直言不適合，倒過來指有市場部助理一職問他可有興趣？「我打死都說有興趣啦，沒想到這工作影響後來的人生路向。」

23歲被挖角

明星找人整髮型化粧聯絡公關的先河，應始於Jeff，他說：「一直以來這行頭都沒有特定公關，聯絡人是髮型屋的接待員。那時好多星級髮型師包括Ricky Kwok、Herman Law等，我安排好他們的時間表，與品牌合作的廣告、Fashion Show多不勝數。派幾多及哪個髮型師、化粧師，開價錢，全部由我接洽管理。」

當他任職髮型界第三年，掀起一股挖角潮，客人也會跟隨轉職的髮型師蟬過別枝，IL COLPO Group也挖了Jeff助陣，連帶了一堆廣告及時裝品牌客過檔。當年他23歲。

▲ 連續4年參與全亞洲最大的藝術古董展覽Fine Art Asia大會公關。（相片由被訪者提供）

工作5年多，他與6個髮型師投資開髮型屋，創業志向來自乃父。「髮型屋生意我好細股的，不過都叫做自己生意。父親對我影響深遠，他經營運輸公司，覺得男人要自己打天下，常與我分享做生意做老闆的心得。」有次Jeff無意中問過父親是否讓他承繼家族生意，父回答：「我與內地人做生意，人在人情在，交托給你，人家是不會理會你的，除非你跟我學做生意，浸淫幾年，讓人認識，否則倒不如自己出去開山劈石，男人是要自己去嘗試。」

父親還有一席話令他銘記於心，是「人叻唔叻有參差，但守時是可以自己控制的。」Jeff幼秉庭訓，出來工作後甚至做老闆，永遠早到且是第一個返公司的人。

入股髮型屋兼自立公關公司

入股髮型屋第二個月，他開設了自己的公關公司。「我明白到做公關的方法，也有能力去開展第二個事業，而不是整天坐在髮型屋內。」得其他股東首肯，Jeff在髮型屋房間一隅，一半時間做公關公司業務，他公關公司第一個客戶是利豐集團的Ted Baker，後來愈多客戶盈門，他決定搬離髮型屋，正式自立門戶。

他的公關格言是：不騙人、反應快、幫到就幫，幫不到就明言、不拖延是他的處事方式。「加上我常笑笑口，予人感覺無大攻擊力，對著顧客或傳媒都快速回應，不拖延。」有公關長輩曾向他授以錦囊：每天早早上班，第一件事是看遍該日大部分出版的報章，見客時可搭上話題，這些Jeff一直牢記在心，習慣維持至今。

無雄厚背景，只靠一手打拼，年中公關生意也有淡季，Jeff會相約客戶見面，不一定傾生意，只為保持友好關係，待對方有生意時會想到與他合作。「做公關這行，讓人記得你好重要，今年二月份有客人突然找他，其實這個客3年來都無生意介紹，但我大時大節送上問候，或者找對方飲嘢，一直保持聯絡。」

▲ 為藝人胡杏兒策劃婚禮。（相片由被訪者提供）

見招拆招解難

他坦言有客並非只靠好運，做公關要訣是想得快人一步，如傳媒需要甚麼，不是聯絡了就算數，而且做事有交帶是必須的。「我有一本日曆簿，記下哪天要聯絡誰、做甚麼，要客人開口問先有Report，那就無癮啦！成功非僥倖，勤力最重要。」

做公關時刻要見招拆招，他曾接過一個時裝騷，活動前一個小時，聯絡好的記者全部不到場，原因當日同一時間有另一電視高層突然開記招，全部記者都到那裏了。「客人問我怎解決，如此大投資，一個記者都無到。責任放在我身上，客人無非要見報，我拍心口，用我的方法令今日無來的媒體都會有報道。」

他坦言，被客戶及傳媒屈「食死貓」的事件不知凡幾。「我都有脾氣，何必屈我，那刻好想拍枱走人，但好多時都會吞下去，做事要有始有終，最多下次不再接這客人便算。」

不計較踏進藝術文化領域

唯一一次令Jeff動氣的，是他擬好的一份計劃書，不合客人口味，對方一手把整份文件丟在他跟前，質問他交甚麼出來！「周圍都是其他員工，那種受辱令我受不了，我九秒九想出方法，說會找一個公關前輩接下餘下工作，我一毛錢也沒收過，結果事情圓滿解決。」

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他有機會栽進藝術文化領域，是他有一個朋友籌備一項慈善活動，講明無酬，不計較的Jeff願意接下。這位正職是藝術顧問的朋友，後再找Jeff合作，在時代廣場做西班牙聖家堂的藝術項目，是他第一次接觸的藝術策展。後來各種藝術文化活動接踵而來，西班牙國寶級藝術家達利展、畢加索展、Fine Art Asia、deTour、設計營商周等，Jeff都是大會公關，有份策劃參與。 「每個策展每一年都要重新投標，不是我一定做硬，你要告訴客人，你叻啲乜可以做到甚麼，不能輕率對待每次機會。」因為每一次機會都可能是一個燃引，令下一個機會到來。

管人哲學：以人感覺為本

Jeff全公司共6人，他管人是以人的感覺行先。「我是打工仔出身，不外乎兩件事最開心：人工和假期。作為老闆我要準時出糧，也任得同事放假，大前提是把工作做妥做好，我公司是沒有填放假紙、打卡機這回事。這麼多年也沒減過人工，除了去年疫情嚴竣，十分艱難下才放半個月無薪假，這令我十分不開心，更在太太面前首次因工作而落淚。」

記者：周美好