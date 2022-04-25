【第五波疫情】今日新增431宗陽性個案　16宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（25日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

【16：37】

張竹君表示，今日共600多間學校恢復面授，接獲19宗呈報個案。涉及13名學生及6名老師，來自19間學校（詳情即看【下一頁】）。

【16：35】

昨日沒有新增院舍的個案，而有5間早前已有個案的院舍呈報新個案，包括4個老人院舍舍友，1個殘疾人士院舍舍友。

【16：30】

本港今日新增431宗陽性個案，累計逾118萬宗確診；其中242宗核酸檢測陽性個案189宗屬快速檢測陽性呈報。16宗屬輸入個案，當中有一宗個案第12日檢測陽性，但病毒量低，不排除為復陽個案。

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責任編輯：TOPick港聞組