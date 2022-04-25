【DSE2022】26人竹篙灣考數學科　將軍澳考生印漏健康申報表發帖求救獲街坊相助

▲ 中學文憑試（DSE）數學科今早（25日）開考，26人在竹篙灣試場應考。（資料圖片，湯致遠攝）

今年中學文憑試（DSE）考生須每日填表申報快測陰性結果，中學文憑試（DSE）數學科必修部分考試今早（25日）開考前夕，在將軍澳有考生因忘記列印健康申報表，在網上發帖求救，不消半小時獲街坊網友回覆稱可提供申報表，二人其後相約在區內交收。至於在竹篙灣社區隔離設施應考的確診或檢疫考生，今增至26人，無人即日申請入隔離試場考試。

今早6時有DSE考生在facebook群組「將軍澳主場」發帖求救，稱在2個半小時後要在坑口試場考試，但忘記列印健康申報表：

小弟陣間坑口8:30要考dse

但發現唔記得影印張健康申報表出嚟

有無師兄師姐陣間可以攞多一張比我填

萬分感激

希望寶琳or坑口地鐵站交收

考生發帖17分鐘後，即獲一名網民回覆，稱可以向考生提供健康申報表，其後二人私下短訊相約交收，考生最終於今早7時45分回覆帖文「報平安」，稱「已經攞到，多謝大家」。該帖文亦獲數百人讚好，不少網民亦留言為考生加油。

事實上，文憑試上周五（22日）開考首日，已有「蝦碌」考生出門口時漏填健康申報表，有關校試場亦早有準備，提供表格讓有關考生即場填表，最終亦順利完成考試。（詳情即看：【下一頁】）

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今早開考的數學科約有46,300名考生報考，合共設506個禮堂試場、317個課室試場及594個為特殊教育需要（SEN）考生而設的特別試場。

考評局指，今日分別有9名正檢疫及17名確診考生於竹篙灣社區隔離設施應考文憑試；沒有考生因身體不適而選擇不應考；考評局公開考試資訊中心今早沒有收到要求即日到隔離試場應考的申請。

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記者：馮琪雅