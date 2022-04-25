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【復課】今日多19名師生陽性呈報　涉13個學生有部分上周已返校

社會 16:37 2022/04/25

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（資料圖片）

第五波疫情回落，今（25）全港逾600間學校今日（25日）復課。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

張竹君表示，今日共600多間學校恢復面授，接獲19宗呈報個案，涉及13名學生及6名老師，分別來自19間學校。

19個案中，有14宗快測陽性，其中8宗今天檢測陽性；4宗昨日；2宗在周六。今天快測陽性的個案中有3人曾上學。其餘5宗核酸檢測陽性的個案，亦有4人曾上學。

張竹君表示，有一間學校上周呈報一名老師確診，今日再呈報多一名學生檢測陽性，惟兩人在學校沒有接觸，相信有很大機會是在社區或家庭中感染，會持續觀察學校狀況。

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記者：黃小冰

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