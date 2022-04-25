李家超本周公布政綱　料增副司長、明日大嶼等重點

▲ 李家超（左）將公布政綱，據悉有4大重點。（陳國峰攝）

特首選舉唯一候選人李家超，據悉最快本周四公布政綱，當中有4大重點，包括提升管治效能，增設兩名副司長，並設機制處理突大危機，也會解決深層次的房屋土地問題。

李家超政綱的4大重點，主要包括：

改組政府架構

提升本港競爭力

解決香港深層次的房屋土地不足問題

建構和諧社會

在改組政府架構方面，特首林鄭月娥早在施政報告提出，把3司13局改組為3司15局，並增設副政務司司長、副財政司司長，也會開設更多副局長和政治助理。

另外，李家超也會提及，如何提升本港競爭力，配合十四五規劃，以至發展北部都會區，並會解決房屋土地不足問題，包括拆牆鬆綁，加快土地供應及建屋，當中包括明日大嶼項目，而建構和諧社會方面，更會以加強青年工作為重點。

據了解，李家超有意重設中央政策組，以強化特首辦掌握社會民情和輿論，也考慮重設新聞統籌專員，惟本周公布的政綱未必會提及。

李家超除了在本周公布政綱，在本周六晚上8時半，將出席多間電子傳媒聯合舉辦的電視論壇。據知，論壇共分3大環節，不單會回應電子傳媒提問，市民也有機會向李家超提出問題，獲抽樣方式選中的市民，會用錄影形式作出提問，整個論壇長達1小時。

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