【家長心態】在港催谷子女入名校練成百般武藝　移民外國無功課家長卻欣然接受

▲ 家長在港催谷子女，移民外國卻欣然接受無功課的教學。

我姊看手機信息後，禁不住吐了一句：「發神經！」

她讀出其友N太的分享：「各位阿太，就嚟放完暑假要準備開學喇，你哋呢排點呀？有無日日喺屋企發癲？我就差唔多日日喺屋企『星球大戰』，因為我仔間中學比較多功課，三月份起，差不多有四十樣功課。雖然有啲係五月份交，但都要在呢個提早放嘅暑假做晒啲功課，因為開學之後會好忙，有許多測驗……」N太的兒子就讀某資助名校。

「我任教的學校也是名校，雖然有暑期功課，但沒如此過分。校長吩咐老師，為免學生在疫情嚴峻的日子，承受太大的學習壓力，影響健康，老師毋須給予學生過量功課。」我姊說。

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「家長發現學生沒有太多功課，反應如何？」我問她。

「部分家長向主任和校長投訴學校的功課量太少，令他們的孩子疏懶了，學少了許多，輸給其他名校生，影響公開試成績。」姊說。

香港有不少家長非常奇怪。在香港的時候，千方百計把子女送進大小名校，從幼稚園起便天天安排各科補習、琴棋書畫、運動科學，總之百般武藝，不精也要通。若孩子的學校測驗和考試量不多，每天沒有十樣八樣功課，家長便覺得學校不對勁、老師不夠勤力。於是又建議又投訴，務求子女每日都可以非常「充實」地學習，不能輸在起跑綫。

後來，這些家長決定移民外國，思維忽然一百八十度轉變，對外國的輕鬆教學模式大表認同，完全接受子女沒家課、沒測驗，對學校的行政不會投訴、不作建議。此等家長忽然不怕子女「唔夠努力入唔到名校」。

為何離開香港，才發現子女的人生不是一場百米賽？

原文刊於《經濟日報》收費專欄「雲海漫遊」，原題為「不在香港的起跑綫」。

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