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【港區國安法】人大法工委：法律建立健全法律制度　築起維護國家安全的法律長城

政治 15:47 2022/04/25

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全國人大法工委國家法室工主任童衞東。（國新辦相片）

全國人大法工委國家法室工主任童衞東指，制定《港區國安法》，建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，稱「這一部部法律、一項項制度，像一個個城垛，一塊塊磚石，築起維護國家安全的法律長城，守護著社會的安寧，守護著人民的幸福生活。」

全國人大法制工作委員會今日召開記者會，回顧過去10年的立法工作。全國人大常委會香港、澳門基本法委員會研究室主任楊兆業指，全國人大及其常委會去年作出關於完善香港特區選舉制度的決定，修訂香港《基本法》附件一和附件二，建立健全了香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，有力有效地維護了國家安全，完善了香港特區選舉制度，落實了「愛國者治港」原則。

楊兆業說，《港區國安法》制定施行以後迅速彰顯法治的強大威力，一舉扭轉了香港亂局，實現了重大轉折，使香港社會重回正軌。他形容，《港區國安法》的制定實施，是「一國兩制」實踐發展的重要裡程碑。同樣，在新選舉制度下，香港特區選舉委員會選舉和第七屆立法會選舉都取得了成功。

他又提及，今年即將迎來香港回歸祖國25周年，展望未來，全國人大及其常委會將繼續有效行使憲制權力，堅持和完善「一國兩制」制度體系，維護憲法和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序，健全中央依照憲法和《基本法》對特別行政區行使全面管治權的制度，堅定維護國家主權、安全、發展利益，維護香港、澳門長期繁榮穩定。

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記者：陳葆琳

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