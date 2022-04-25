【大學研究】港大研究發現道路安全法例實施後　酒後駕駛檢控數目下跌6成

▲ 港大研究發現道路安全法例實施後，酒後駕駛檢控數目下跌6成。（資料圖片）

港大醫學院公共衞生學院衞生經濟、政策和管理學分部的研究團隊發現，香港於2008年取消了啤酒和葡萄酒稅後，加強執行道路安全的政策有助減少交通意外和酒後駕駛。研究亦發現，於2014年後交通意外的數字持續下降與警方增加交通執法有關。研究結果現已於《成癮》發表。

研究團隊檢視在香港取消大部分酒稅的情況下，實施道路安全政策的短期和長期影響。研究檢視了香港和新加坡警方及運輸局過去15年來的每月交通數據，選用新加坡作比較是基於與香港擁有相似的歷史、社會經濟和文化背景。是項研究涵蓋2004至2019年兩地的交通意外，研究人員發現，2008年制定酒後駕駛對策後，嚴重和致命的道路交通意外立即減少13.8%，非致命意外減少6.4%，而整體道路交通事故則減少了6.7%。 新加坡的相關數字於同一期間沒有發現重大變化。

繼2008年道路安全法例實施後，香港每年的酒後駕駛及涉及酒後駕駛的碰撞個案亦大幅減少。此外，酒後駕駛的檢控數目下跌63.6%，血液酒精濃度超標的司機亦遞減21.9%。部分原因可能是被警方要求進行酒精測試的司機人數一直有穩定的增長，從2008年的39,764人次增加到2009年的73,915人次，並於隨後增加至2017年的230,770人次。

研究亦發現，交通執法行動，例如發出違例泊車告票，次數從2014年的160萬大幅上升到2018年的260萬。這種提高警察出現率和加強執法的做法可能產生了震懾作用，導致道路交通事故持續下降。這於嚴重和致命的道路意外方面的影響更為顯著，有關個案於2014年後每年減少12.4%。相比之下，新加坡的相關數字於同一期間沒有發現重大變化。

港大醫學院公共衞生學院和港大經濟及工商管理學院臨床助理教授全劍超表示，儘管過去15年香港的酒類銷售量有所增加，但道路交通傷害卻錄得淨減幅，這與加強道路安全政策和執法有關，這情況於嚴重和致命意外方面尤其明顯。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠