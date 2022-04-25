【MIRROR新歌】2022年首支團歌為紅館演唱會揭序幕　《Innerspace》MV水中勁舞挑戰體能

▲ MIRROR 2022年首支團歌為紅館演唱會揭開序幕，《Innerspace》MV水中勁舞挑戰舞技與體能。

人氣組合MIRROR於2022年的第一首團歌《Innerspace》於今日（4月25日）推出，今次12子將帶大家進入充滿幻想的世界，更在MV中上演一場激光及水舞間舞蹈，實行向高難度挑戰！而《Innerspace》更為MIRROR即將舉行的首個紅館演唱會揭開序幕！

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie），12位成員今年在音樂、劇集、電影、綜藝方面各自有不少作品，近日終於再度集合，推出2022年的第一首團歌《Innerspace》。

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▲ （大會提供）

跳入宇宙觀察自己

《Innerspace》由王雙駿作曲、小克填詞，有別於過去團歌，今次的歌曲想大家認識自己，從而尋找快樂的泉源。

隊長Lokman為歌曲進行介紹：「今次《Innerspace》想帶大家進入一個幻想嘅世界，跳入自己壯闊宇宙，觀察內在嘅自己，再思考、了解、沉澱一下，從過程中發揮一個更大嘅潛能。宇宙都係一面鏡，學懂愛惜自己，就會學識周遭嘅所有嘅嘢，係快樂嘅第一步！」

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MIRROR早前為了《Innerspace》合體，花了兩日時間拍攝歌曲MV，Lokman形容為一日是文鬥，另一日則是「舞」鬥：「拍攝第一日主力係跳舞嘅部份，第二日就係Mood Shot。」

值得留意的是，今次MIRROR於《Innerspace》MV中不但在激光和水池中勁舞，而他們向來以複雜、高難度見稱的舞蹈，今次上演的「水舞間」更將難度再次提升，再一次挑戰MIRROR眾人的舞技與體能，眾人拍畢後由內到外全濕。

不過12子都十分期待今晚9時在MIRROR YouTube Channel推出的《Innerspace》MV，讓大家看到極具震撼力的畫面。

▲ （大會提供）

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另外，今次《Innerspace》是為MIRROR即將首次於紅館舉行的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會揭開序幕。

MIRROR眾人均表示十分興奮，期待演唱會的來臨。有關演唱會的詳情，將於明日（4月26日）舉行的記者會公布，一眾「鏡粉」要密切留意！

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