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【聲生不息》李克勤《傾城》破5千萬流量　成微博熱搜被封行走CD機

娛樂 16:11 2022/04/25

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李克勤唱《傾城》被讚。

音樂綜藝節目《聲生不息》昨晚（25日）首播，節目中除炎明熹憑演唱《蜚蜚》一鳴驚人，獲《聲夢傳奇》中的「前奶爸」李克勤讚不絕口。一直被稱為「行走的CD機」的克勤在節目開播前亦備受關注，昨晚他的便以《傾城》一曲再現粵語歌經典。

除了唱歌對決，節目更安排歌手們學習語言—《聲生不息‧港樂稳之語言聽力考試》，其中一組便由克勤教導李健廣東話，克勤得悉後即表示：「他（李健）粵語很好的！」

教李健廣東話。

節目組要求李健用粵語自我介紹，當中至少包含五個成語，於是他機智地以「班門弄斧」、「勉為其難」、「束手無策」、「無與倫比」及「鸚鵡學舌」來形容當時自己的狀況，克勤笑說並反問：「現在你在考我的普通話（聽力）嗎？」不過克勤亦教得十分用心，更手口並用，十分搞笑。

演出《聲生不息》。

首集節目完結後，有關「李克勤傾城舞台」、「李克勤唱的傾城」、等相關鍵字都即時衝上多個熱搜榜，每個熱搜榜的熱度、話題度及閱讀量都達至千萬，包括微博熱搜話題閱讀量1124萬、微博實時上升熱點話題閱讀量1181萬萬、「李克勤教李健的粵語」微博話題閱讀量達2851萬、「李克勤唱傾城簡直行走的唱片」於抖音登上實時上升熱點、「李克勤唱傾城是行走的唱片」微博話題閱讀量978萬、討論量達7513萬，可見克勤人氣強勁，而一眾網眾亦紛紛表示最期待是克勤與李健合作。

最新影片：張明偉訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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