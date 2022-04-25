【特首選舉】譚志源：青年政策是李家超政綱重中之重　競選辦已收73個青年團體意見書

▲ 梁毓偉（右二）、凌俊傑（右三）、向李家超競選辦提交青年政綱建議書。

特首候選人李家超的競選辦副主任譚志源表示，青年政策亦會是李家超政綱的重中之重，競選辦已經收到來自73個青年團體意見書，會小心及詳細考慮，適當採納。他說，競選辦仍在進行撰寫政綱工作，大部分內容已經成形，又預告李家超未來數天須撰寫政綱，公開活動會較少。

香港青年聯會、香港菁英會、香港華菁會、及多個青年團體代表今日向李家超競選辦遞交一份青年政綱建議書，由李家超競選辦主任譚耀宗接信。譚志源說：「香港未來亦取決於青年人，是否有全面和足夠的發展機會，相信是候選人李家超先生無論政綱或者未來施政，一個重中之重。」

全國青聯委員、立法會議員、香港青年聯會主席梁毓偉表示，其建議超過20條具體措施，包含人才培養、青年對房屋的需求建議、多元出路和融入國家發展大局的建議，還有一些關注青年身心健康的提議，希望下屆政府，可創造更多青年向上流動的條件，更多了解青年人的心聲，更密切關注不同成長階段的青年支援上的不同需要，同時能考慮從特區政府的管治架構頂層設計開始，完善現時針對青年的政策和接下來短中長期發展藍圖。

全國青聯委員、香港菁英會主席凌俊傑表示，希望新一屆政府可拓寬青年在社會的參與，同時令更多青年有機會參與特區政府的政策制定，為香港發展一同籌謀，並幫助青年菁英進一步拓寬國際視野，助國家在國際舞台上說好中國故事。另外，他認為社會要多關顧基層青年，為他們給予教育、培訓及生活支援；而因2019年社會事件導致被捕的青年，希望新一屆政府關注，給他們更新機會，並撥出更多資源支援青少年精神健康。

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責任編輯：陳葆琳