  • 30°C
香港時間 : 2022425日 (週一) 16:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首選舉】譚志源：青年政策是李家超政綱重中之重　競選辦已收73個青年團體意見書

政治 16:13 2022/04/25

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

梁毓偉（右二）、凌俊傑（右三）、向李家超競選辦提交青年政綱建議書。

特首候選人李家超的競選辦副主任譚志源表示，青年政策亦會是李家超政綱的重中之重，競選辦已經收到來自73個青年團體意見書，會小心及詳細考慮，適當採納。他說，競選辦仍在進行撰寫政綱工作，大部分內容已經成形，又預告李家超未來數天須撰寫政綱，公開活動會較少。

香港青年聯會、香港菁英會、香港華菁會、及多個青年團體代表今日向李家超競選辦遞交一份青年政綱建議書，由李家超競選辦主任譚耀宗接信。譚志源說：「香港未來亦取決於青年人，是否有全面和足夠的發展機會，相信是候選人李家超先生無論政綱或者未來施政，一個重中之重。」

全國青聯委員、立法會議員、香港青年聯會主席梁毓偉表示，其建議超過20條具體措施，包含人才培養、青年對房屋的需求建議、多元出路和融入國家發展大局的建議，還有一些關注青年身心健康的提議，希望下屆政府，可創造更多青年向上流動的條件，更多了解青年人的心聲，更密切關注不同成長階段的青年支援上的不同需要，同時能考慮從特區政府的管治架構頂層設計開始，完善現時針對青年的政策和接下來短中長期發展藍圖。

全國青聯委員、香港菁英會主席凌俊傑表示，希望新一屆政府可拓寬青年在社會的參與，同時令更多青年有機會參與特區政府的政策制定，為香港發展一同籌謀，並幫助青年菁英進一步拓寬國際視野，助國家在國際舞台上說好中國故事。另外，他認為社會要多關顧基層青年，為他們給予教育、培訓及生活支援；而因2019年社會事件導致被捕的青年，希望新一屆政府關注，給他們更新機會，並撥出更多資源支援青少年精神健康。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【特首選舉】青年議會向李家超遞交青年政策建議　冀與大灣區互補共贏
23:00 2022/04/22
【特首選舉】青年議會向李家超遞交青年政策建議　冀與大灣區互補共贏
【特首選舉】李家超研政務司財政司　下設副司長
10:29 2022/04/23
【特首選舉】李家超研政務司財政司　下設副司長
【特首選舉】宣布參選後首落區　李家超：壓縮建屋程序「加快、加量」
15:55 2022/04/24
【特首選舉】宣布參選後首落區　李家超：壓縮建屋程序「加快、加量」

你可能感興趣

【特首選舉】青年議會向李家超遞交青年政策建議　冀與大灣區互補共贏
23:00 2022/04/22
【特首選舉】青年議會向李家超遞交青年政策建議　冀與大灣區互補共贏
【特首選舉】李家超研政務司財政司　下設副司長
10:29 2022/04/23
【特首選舉】李家超研政務司財政司　下設副司長
【特首選舉】宣布參選後首落區　李家超：壓縮建屋程序「加快、加量」
15:55 2022/04/24
【特首選舉】宣布參選後首落區　李家超：壓縮建屋程序「加快、加量」
譚志源 譚耀宗 立法會 特首選舉 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【媽媽秘密】對聲音低沉母親從沒起疑心　21歲女因一事驚覺媽媽是男生
18:20 2022/04/24
【媽媽秘密】對聲音低沉母親從沒起疑心　21歲女因一事驚覺媽媽是男生
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
今日 10:25
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大