  • 30°C
香港時間 : 2022425日 (週一) 16:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】 ​加拿大和法國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 16:26 2022/04/25

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

食物安全中心今日（25日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指加拿大和法國部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

有關地區為：加拿大艾伯塔省Warner縣及Camrose縣、薩斯喀徹溫省Moose Creek區、安大略省West Grey鎮、魁北克省Brome-Missisquoi Regional County Municipality和Les Sources Regional County Municipality、法國多爾多涅省、菲尼斯特雷省、科雷兹省、濱海塞納省。

中心指，根據政府統計處的資料，本港去年從加拿大進口約一千零二十公噸冰鮮和冷藏禽肉，以及從法國進口約六十公噸冰鮮禽肉、約四千七百一十公噸冷藏禽肉及約二十四萬隻禽蛋。已就事件聯絡加拿大和法國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及
Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【一夜失款】信用卡盜用案趨升　專家稱銀行退款可解信心危機
08:00 2021/08/16
【一夜失款】信用卡盜用案趨升　專家稱銀行退款可解信心危機
【大學研究】港大研究發現道路安全法例實施後　酒後駕駛檢控數目下跌6成
今日 16:07
【大學研究】港大研究發現道路安全法例實施後　酒後駕駛檢控數目下跌6成
【特首選舉】譚志源：青年政策是李家超政綱重中之重　競選辦已收73個青年團體意見書
今日 16:13
【特首選舉】譚志源：青年政策是李家超政綱重中之重　競選辦已收73個青年團體意見書
【抗疫支援】恒隆撥款600萬元支持方艙醫院營運　送一萬個抗疫包予確診者
今日 16:14
【抗疫支援】恒隆撥款600萬元支持方艙醫院營運　送一萬個抗疫包予確診者

你可能感興趣

【一夜失款】信用卡盜用案趨升　專家稱銀行退款可解信心危機
08:00 2021/08/16
【一夜失款】信用卡盜用案趨升　專家稱銀行退款可解信心危機
【大學研究】港大研究發現道路安全法例實施後　酒後駕駛檢控數目下跌6成
今日 16:07
【大學研究】港大研究發現道路安全法例實施後　酒後駕駛檢控數目下跌6成
【特首選舉】譚志源：青年政策是李家超政綱重中之重　競選辦已收73個青年團體意見書
今日 16:13
【特首選舉】譚志源：青年政策是李家超政綱重中之重　競選辦已收73個青年團體意見書
H5N1 尼斯 食用安全 加拿大 CES 政府統計處 香港 AR 法國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【媽媽秘密】對聲音低沉母親從沒起疑心　21歲女因一事驚覺媽媽是男生
18:20 2022/04/24
【媽媽秘密】對聲音低沉母親從沒起疑心　21歲女因一事驚覺媽媽是男生
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
今日 10:25
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大