【食物安全】 ​加拿大和法國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

食物安全中心今日（25日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指加拿大和法國部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。



有關地區為：加拿大艾伯塔省Warner縣及Camrose縣、薩斯喀徹溫省Moose Creek區、安大略省West Grey鎮、魁北克省Brome-Missisquoi Regional County Municipality和Les Sources Regional County Municipality、法國多爾多涅省、菲尼斯特雷省、科雷兹省、濱海塞納省。



中心指，根據政府統計處的資料，本港去年從加拿大進口約一千零二十公噸冰鮮和冷藏禽肉，以及從法國進口約六十公噸冰鮮禽肉、約四千七百一十公噸冷藏禽肉及約二十四萬隻禽蛋。已就事件聯絡加拿大和法國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及

Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

