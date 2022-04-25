【DSE開考】讀書時代每逢考試腹痛 黃穎君鼓勵DSE考生：盡量調節心態

▲ 黃穎君轉工後多了時間陪家人。

前《東張西望》主持黃穎君因為勇闖大埔百萬曱甴屋獲封「東張女勇士」，因而人氣急升獲網民激讚，但想不到此「成名作」變成「告別作」，隨即她宣布離巢轉投政府工，在去年年底獲聘為民政事務局媒體主任，月薪逾6萬元。而本身是學霸的她，擁有中大社會學系碩士學位，適逢近日DSE開考，她特別向身在竹篙灣隔離的考生打氣，叫他們要調節好心態，克服病痛，失敗了沒關係，最重要是起番身！

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享受做在職媽媽無意重回幕前

黃穎君接受Topick記者訪問，她分享轉工後的近況，現時育有2歲半仔仔的她，轉投政府工後時間比起拍劇和做主持時相對穩定，她透露仔仔將於9月入讀幼稚園K1，對於媽媽轉新工，兒子和老公表現得非常雀躍和開心，皆因她花多了時間在家庭上，黃穎君始終覺得陪伴小朋友成長是很重要：

小朋友成長陪伴最緊要，多了時間觀察他的需要跟轉變，依家佢識得用句子去表達自己，拍劇時間日夜顛倒以前都係走馬看花，依家多了時間了解佢成長，變化係邊度，其實都幾得意，嘗試要佢學戒片，學習自理能力，識得自己著鞋，仲未識得自己扣鈕，要佢不斷練習都係好事嚟！

▲ 自從轉工後，黃穎君多了時間陪家人，仔仔及老公都好開心！（受訪者提供）

黃穎君在2012年參選《香港小姐競選》入行，因為樣貌有點似歌手謝安琪而有「翻版謝安琪」之稱，在娛圈打滾了10年，她毅然放棄了五光十色的演藝事業，轉投穩定的政府工，問到有沒有懷念以前做《東張》的主持生活想過返回幕前？黃穎君說：

暫時唔會心動想做番幕前，因為始終只是轉工短短半年，仍然有好多新挑戰，好多新鮮感，但因為做媒體主任關係，之前陪同上司民政局局長做《東張》訪問時，都見番好多舊同事，感覺好親切，懷念大家一齊吹水嘅感覺，都係好開心。

分享食療調理身體

對於新工，黃穎君坦言在慢慢適應中，因為工作關係看多了社會新聞，更了解香港發生什麼事，她坦言：「感受一下不一樣人生都是幾有趣的事。」早前黃穎君一家三口確診新冠肺炎，康復後她坦言有後遺症：「吸啖氣都冇咁深！好容易喘氣，我之前有跑步，所以好明顯知道分別係邊度。」正在調理身體的她大方分享食療：「每天飲檸檬水增加維他命C、食蟲草、滴雞精或者煲中藥。」她說身體未回復番未染疫前，不過喘氣情況已經有改善。

▲ 黃穎君分享康復後的食療。

擁有中大社會學系碩士學位的黃穎君，是娛樂圈中的學霸，對於近日DSE開考，學生都出力拚搏爭取好成績，黃穎君特別向身在竹篙灣隔離中應考的考生打氣，原來她以前逢考試都會緊張到肚痛，用了一段時間才克服，考得不好都不用氣餒，最重要是要有重新振作的心態：

盡量調節自己心態，唔好畀環境影響到自己表現，我考試時會成日肚痛，我成日鼓勵人要克服，如果唔係你溫咗咁耐書，都浪費自己的心機，我會考成績唔算係好理想，都經歷過挫敗，但最緊要係一定要起番身，要抱住不甘心，希望係下次公開考試做得更加好。

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