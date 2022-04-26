【減壓食物】DSE考生精神緊張壓力爆煲　營養師推薦開心減壓食物

▲ DSE考生精神緊張壓力爆煲，營養師推薦開心減壓食物。

現正值DSE應考期間，相信考生們都倍感壓力。很多人會選擇進食邪惡零食減壓，但吃錯隨時令人更焦慮。健營創辦人兼營養師April在Facebook分享6種有減壓功效的營養素及推薦食物，同時舉出5例減壓食物陷阱；考生們及家長可多加留意。

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有助減壓開心食物

1. 維他命B6

有效安定神經

香蕉、三文魚、薯仔

2. 色氨酸

有助心情放鬆、開朗

南瓜籽、雞胸肉、乳酪

3. 奧米加3脂肪酸

調節情緒、減壓

黃花魚、奇亞籽、核桃

4. 複合性碳水化合物

穩定血糖、製造能量

全麥麵包、全麥餅乾、糙米飯

5. 鈣質

安定神經、放鬆肌肉

芥蘭、牛奶、硬豆腐、黑芝麻

6. 鎂質

安定神經、放鬆肌肉

白菜、腰果、枝豆、菠菜

減壓陷阱

咖啡因

含酒精飲品

高升糖食物

高脂高油食物

辛辣刺激調味料

April提醒考生，咖啡因及含酒精飲品，會刺激腎上腺素分泌，令身體處於緊綳狀態。高升糖食物如蛋糕類甜品會造成血糖急升又下降，容易令精神更不濟。而煎炸、辛辣類高脂高油刺激性食物，例如薯片、炸雞等，會造成代謝緩慢，令精神更疲憊；腸胃負荷亦加重，會影響睡眠質素。

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內容獲「健營創辦人兼營養師 April」授權轉載。

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責任編輯：張沛