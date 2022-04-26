【減壓食物】DSE考生精神緊張壓力爆煲 營養師推薦開心減壓食物
保健美顏 11:46 2022/04/26
現正值DSE應考期間，相信考生們都倍感壓力。很多人會選擇進食邪惡零食減壓，但吃錯隨時令人更焦慮。健營創辦人兼營養師April在Facebook分享6種有減壓功效的營養素及推薦食物，同時舉出5例減壓食物陷阱；考生們及家長可多加留意。
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有助減壓開心食物
1. 維他命B6
- 有效安定神經
- 香蕉、三文魚、薯仔
2. 色氨酸
- 有助心情放鬆、開朗
- 南瓜籽、雞胸肉、乳酪
3. 奧米加3脂肪酸
- 調節情緒、減壓
- 黃花魚、奇亞籽、核桃
4. 複合性碳水化合物
- 穩定血糖、製造能量
- 全麥麵包、全麥餅乾、糙米飯
5. 鈣質
- 安定神經、放鬆肌肉
- 芥蘭、牛奶、硬豆腐、黑芝麻
6. 鎂質
- 安定神經、放鬆肌肉
- 白菜、腰果、枝豆、菠菜
減壓陷阱
- 咖啡因
- 含酒精飲品
- 高升糖食物
- 高脂高油食物
- 辛辣刺激調味料
April提醒考生，咖啡因及含酒精飲品，會刺激腎上腺素分泌，令身體處於緊綳狀態。高升糖食物如蛋糕類甜品會造成血糖急升又下降，容易令精神更不濟。而煎炸、辛辣類高脂高油刺激性食物，例如薯片、炸雞等，會造成代謝緩慢，令精神更疲憊；腸胃負荷亦加重，會影響睡眠質素。
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內容獲「健營創辦人兼營養師 April」授權轉載。
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責任編輯：張沛