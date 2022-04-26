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【減壓食物】DSE考生精神緊張壓力爆煲　營養師推薦開心減壓食物

保健美顏 11:46 2022/04/26

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DSE考生精神緊張壓力爆煲，營養師推薦開心減壓食物。

現正值DSE應考期間，相信考生們都倍感壓力。很多人會選擇進食邪惡零食減壓，但吃錯隨時令人更焦慮。健營創辦人兼營養師April在Facebook分享6種有減壓功效的營養素及推薦食物，同時舉出5例減壓食物陷阱；考生們及家長可多加留意。

最新影片：

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有助減壓開心食物

1. 維他命B6

  • 有效安定神經
  • 香蕉、三文魚、薯仔

2. 色氨酸

  • 有助心情放鬆、開朗
  • 南瓜籽、雞胸肉、乳酪

3. 奧米加3脂肪酸

  • 調節情緒、減壓
  • 黃花魚、奇亞籽、核桃

4. 複合性碳水化合物

  • 穩定血糖、製造能量
  • 全麥麵包、全麥餅乾、糙米飯

5. 鈣質

  • 安定神經、放鬆肌肉
  • 芥蘭、牛奶、硬豆腐、黑芝麻

6. 鎂質

  • 安定神經、放鬆肌肉
  • 白菜、腰果、枝豆、菠菜

減壓陷阱

  • 咖啡因
  • 含酒精飲品
  • 高升糖食物
  • 高脂高油食物
  • 辛辣刺激調味料

April提醒考生，咖啡因及含酒精飲品，會刺激腎上腺素分泌，令身體處於緊綳狀態。高升糖食物如蛋糕類甜品會造成血糖急升又下降，容易令精神更不濟。而煎炸、辛辣類高脂高油刺激性食物，例如薯片、炸雞等，會造成代謝緩慢，令精神更疲憊；腸胃負荷亦加重，會影響睡眠質素。

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——————

內容獲「健營創辦人兼營養師 April」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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