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【移民潮】民研副行政總裁鍾劍華離港赴英　稱「打算在海外生活一段時間」

政治 16:43 2022/04/25

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香港民意研究所副行政總裁鍾劍華。（資料圖片）

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華公開稱已離開香港前往英國，並打算在海外生活一段時間，又指自己本來一直無移民之念，畢生的職志與擔當，都在香港。全國政協副主席、前特首梁振英直指鍾劍華是「移民」，反問鍾劍華「有沒有在香港機場向入境處人員交回特區護照和身分證？」

鍾劍華日前在社交網站以「不願作逃兵、無奈需避秦」為題發文，稱自己視香港為裁培育成自己之地，年少時便以貢獻香港，改善社會為志業，提及香港政治制度對人權及自由的保障，在主權移交25年後的今天變成「明日黃花」，已經容不下真心說話。

鍾劍華說，「離開了這個根，不知能否繼續準確掌握香港的情況，也知道不一定可以清楚感受香港人的脈搏」，但他依然願意盡力而為，希望各位朋友，繼續幫助他，又指願意嘗試以這種方式，演繹另類的「離土不離鄉」。

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責任編輯：陳葆琳

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