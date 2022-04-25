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【公務員抗疫】27人不符疫苗通行證當無故缺勤　當中5人已離開政府

政治 17:29 2022/04/25

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聶德權表示，第5波疫情有7成半政府人員，參與防疫抗疫工作。（立法會網頁）

公務員事務局局長聶德權透露，截至本月初共有27名政府人員，不符合疫苗通行證要求，被當局視為無故缺勤，有5人已經離開政府，而涉及使用虛假「安心出行」應用程式的個案，已交刑事調查跟進。

聶德權今日出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會時稱，公務員團隊配合部門調動，參與抗疫工作，承擔額外的抗疫工作，在第5波疫情中，參與抗疫總人數超過之前4波疫情，有逾14萬人參與防疫抗疫工作，佔政府僱員總數7成半。

民建聯立法會議員何俊賢提及，網上有公務員群組影響政府威信，甚至對抗疫工作效率，帶來負面影響。另外，勞聯周小松則稱，公務員已凍薪兩年，詢問會否適當加薪，肯定抗疫上的付出。

聶德權回應指，留意到有公務員在社交群組上，對政府抗疫工作表示不滿或不理解，倘公務員發放不實訊息，或將不應對外發放的內部訊息，當局會嚴肅跟進及追究。他續指，公務員薪酬調整須跟隨機制，調整時會考慮公務員付出及貢獻。

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責任編輯：陳宛彤

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