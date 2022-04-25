【沙田暴動】涉國慶日沙田參與暴動　兩年輕男女否認控罪開審

▲ 兩名被告涉於沙田參與暴動，案件今於區域法院開審。資料圖片

2019年國慶日多區爆發衝突，兩年輕男女涉於沙田參與示威，事後被警方拘捕，同被控1項暴動罪，案件今（25日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，雖然本案沒有直接證據指證兩名被告作出了破壞社會安寧的行為，但兩人憑藉身處現場，鼓勵其他參與者，加上被捕時衣着、逃匿證據等，仍然構成暴動罪。

被告謝浩綸（21歲，學生）及熊詩婷（20歲，牙醫助護），否認1項暴動罪。控罪指，他們於2019年10月1日，在沙田正街與獅子山隧道公路的交界處附近與其他不知名人士參與暴動。

控方開案陳詞指，案發當日下午2時起，示威者在沙田不同地點聚集及堵塞馬路，其間使用暴力，造成騷亂。約於下午5時，近千名示威者在沙田正街與獅子山隧道公路交界及附近一帶集結。

控方續指，警方隨後在沙田正街與白鶴汀街交界的行人天橋下方佈防，示威者則於警方防線的前方組成防線對峙，其間示威者架設路障、傘陣，並多次向警方防線進逼。

控方續指，約於傍晚 6時，警方展開驅散及掃蕩行動，將防線向示威者方向推進。示威者一邊向追捕他們的警務人員投擲物件，一邊朝獅子山隧道公路及大埔公路（大圍段）的方向四散逃跑。警方推進期間在沙田正街與獅子山隧道公路交界的馬路上制服了兩名被告，當時他們身穿黑色衣物，配戴眼罩、另有防火手套、生理鹽水等。

控方指，雖然本案沒有直接證據指證兩名被告作出了破壞社會安寧的行為，但兩人憑藉身處現場，鼓勵其他參與者，加上被捕時衣着、逃匿證據等，仍然構成暴動罪。

聆訊明(26日)續。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟