【新冠疫苗】政府將認可緬甸發出接種紀錄　本周三起可用作登機回港

▲ 政府將認可緬甸發出接種紀錄，本周三起可用作登機回港。（資料圖片）

政府今日（25日）公布，將認可由緬甸發出的疫苗接種紀錄，由4月27日凌晨零時起，持有由緬甸當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的人士，可從外地登機來港，有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

另外，歐盟最近宣布在該機制下，認可由哥倫比亞和馬來西亞發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄。政府在此之前已與哥倫比亞和馬來西亞達成認可安排，因此，持有由該兩個地區相關主管當局發出疫苗接種紀錄的乘客，可繼續按既定機制從海外地區登機來港。

發言人又說，會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討，當陸續達成認可安排後，將更新相關名單。

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責任編輯：李榮忠