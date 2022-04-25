【CHILL CLUB】林家謙漸習慣成幕前人　張敬軒欣賞MC $oHo & KidNey+MIRROR

由ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於昨晚（4月25日）舉行，不少歌手如張敬軒、林家謙、MIRROR、ERROR等亦有現身，場面熱鬧。

經常被指外貌相似的張敬軒和林家謙於騷後合照留念，二人分別接受傳媒訪問分享參與《CHILL CLUB》的感受。

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張敬軒自認是新人

張敬軒憑《俏郎君》奪得十大歌曲第五位，他興奮指：「很開心啊！今日（昨日）是人生第一個《CHILL CLUB》的獎項，很開心，而且今晚看了一場很精彩的演出，很Enjoy、很Insipring。現在Hiphop和R&B終於成為了主流，為我未來做了新的、不同的音樂打了一支強心針。」

談到重開演唱會，張敬軒表示：「一直都抱著觀望的狀態，不知道政府的防疫規例會如何，因為現時只可坐5成多觀眾，如果要接待所有觀眾，便令本來8場，便要有16場才行。但都覺得是很開心，因真的沒太多觀眾退票，我也很感恩。」

▲ （陳詠琪 攝）

問到嘉賓名單上的改動，他坦言：「內心也有一些打算，不過因為不止我重新開始，整個行業也在重新開始，都擔心上一Round答應了的嘉賓今Round可能沒法來到。盡我最大的努力，正在努力中。」

他續指：「我上次唱了10場，那10場的狀態很好，是我有史以來做過最Stable的演唱會。今次抱著謙卑、感恩的心情去做好這16場。」

有樂迷為張敬軒失落年度男歌手金獎而感到失望，他認為：「別人不是應份要給你獎項，正如我於上次頒獎禮所說，覺得我需要以新人姿態面對，有很多新音樂單位，他們的表演、想法、創意，覺得是超越我們這一代的，起碼超越了我，所以覺得是重頭開始。作為今年新人，今天能上台領獎已很感恩。」

作為《CHILL CLUB》的觀眾，他最喜歡MC $oHo & KidNey和MIRROR的表演：「我覺得簡直是勁、叻，兩種新且不同的影響力、衝擊力撞在一起，就算我作為網民、觀眾的一份子，我也很熱血沸騰。」

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▲ （陳詠琪 攝）

林家謙漸習慣當幕前人

林家謙於《CHILL CLUB》奪得唱作歌手金獎、年度男歌手銅獎，並憑《神奇的糊塗魔藥》奪得十大歌曲第九位，共3個獎項成為《CHILL CLUB》大贏家。不過他對此連環否認：「不是啊，不是啊，不是啊，是MIRROR嘛。」他又感謝大家的支持。

被問到經過上一年的頒獎典禮後是否已經適應了成為幕前人，林家謙稱自己今年的預備比去年多了，「對於奪歌手獎也感錯愕，沒有預料會得獎、對唱作獎比較大信心。」

他稱自己已適應幕前人的身份，但也是在說話、表演時感緊張。他又說：「剛才表演時也有點驚，因為Yoyo唱至半首歌時，我還在舞台的對面，便要跑到出場的位置。也在想是不是遺漏了我呢？真的要汲取更多經驗。」他指Serrini也不會令他的心定下來，稱對方一出場，他就離開舞台。

談到作曲方面的獎項，他說：「早前也有媒體計算數據，因幕後獎項以往也是較早出，所以我也知道不是自己。香港有其他做幕後、編曲、作曲、作詞的優秀人士，很多人也值得嘉許。」

至於表演項目，他對於與Per se合作感開心，因為Per se負責安排Medley的編曲，是很好玩。

問到會否於明年開騷？他稱有很多未知數，也不敢與大家、自己說，場館、入座率也會有限制、場館檔期，所以也「無得寫包單」。他透露下一首歌曲也是別人的作品：「正在製作中，也很好聽的。有時唱自己寫的歌真是太舒服，唱別人創作的歌曲也會有新鮮感。」

記者：梁樂欣、陳淑霖