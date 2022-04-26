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【減肥大作戰】1份牛肉咖喱飯含7茶匙油　營養師比拼8款日式定食熱量

健康 09:27 2022/04/26

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熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

1份牛肉咖喱飯含7茶匙油，營養師比拼8款日式定食熱量。

隨著防疫措施放寬，不少人都多了外出用餐，日本菜是很多港人的至愛，「米施洛營養護康中心」於Facebook專頁分享了8款常見日式定食的熱量比拼，當中，以牛肉咖喱飯的熱量為最高，一份更含有接近7茶匙油，要避免跌入致肥陷阱，建議選擇較為低卡的燒鮭魚定食、煎雞飯。

米施洛營養護康中心於Facebook專頁「米施洛營養師」分享了8款日式定食的熱量、脂肪比拼：

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以上各款日式定食中，以牛肉咖喱飯的熱量為最高，足足有947卡路里，加上烹煮咖喱時會加入不少油，因此牛肉咖喱飯的脂肪亦是最高，1份已經有近7茶匙油，另外1份日式牛肉飯亦有近6茶匙油。

如需要健康瘦身的話，建議選擇燒鯖魚定食、燒鮭魚定食，它們的熱量和脂肪較低，更含有豐富奧米加3脂肪酸，幫助抗炎、抗壓；亦可選擇最低卡的煎雞飯，1份只有1.5茶匙油，只有牛肉咖喱飯的1/5。

內容獲Facebook專頁「米施洛營養師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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