【減肥大作戰】1份牛肉咖喱飯含7茶匙油　營養師比拼8款日式定食熱量

▲ 1份牛肉咖喱飯含7茶匙油，營養師比拼8款日式定食熱量。

隨著防疫措施放寬，不少人都多了外出用餐，日本菜是很多港人的至愛，「米施洛營養護康中心」於Facebook專頁分享了8款常見日式定食的熱量比拼，當中，以牛肉咖喱飯的熱量為最高，一份更含有接近7茶匙油，要避免跌入致肥陷阱，建議選擇較為低卡的燒鮭魚定食、煎雞飯。

米施洛營養護康中心於Facebook專頁「米施洛營養師」分享了8款日式定食的熱量、脂肪比拼：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

以上各款日式定食中，以牛肉咖喱飯的熱量為最高，足足有947卡路里，加上烹煮咖喱時會加入不少油，因此牛肉咖喱飯的脂肪亦是最高，1份已經有近7茶匙油，另外1份日式牛肉飯亦有近6茶匙油。

如需要健康瘦身的話，建議選擇燒鯖魚定食、燒鮭魚定食，它們的熱量和脂肪較低，更含有豐富奧米加3脂肪酸，幫助抗炎、抗壓；亦可選擇最低卡的煎雞飯，1份只有1.5茶匙油，只有牛肉咖喱飯的1/5。

內容獲Facebook專頁「米施洛營養師」授權轉載。

最新影片：

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣