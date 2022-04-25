【黃Viu韓劇】宋智孝崔智友多位紅星客串　韓劇《流星》集6大顏值擔當

▲ 金永大和李聖經主滇的劇集將在黃viu平台播映。

「黃Viu煲劇平台」將會播映全新愛情喜劇《流星》，該劇由一眾模特兒、偶像出身的演員擔綱演出，《流星》講述娛樂公司宣傳部組長吳寒星和她的天敵、完美無瑕的巨星孔泰成之間火花十足的浪漫職場故事。

劇中男女主角金永大和李聖經同樣是模特兒出身，前者擁有185cm的傲人身高、後者則以175cm獲封「長腿妖精」，兩位「巨人」同框演出不但被指CP感十足，逆天比例更獲大讚「自帶修圖效果」。

現年26歲的金永大高中時曾遠赴哈爾濱留學，後來他透過親戚介紹認識了經理人公司的老闆，對方勸他入行拍戲，因此他和父母商量後決定休學，並於2017年以模特兒身份出道，後來更因為撞樣男神姜棟元而人氣急升，近年憑藉《The Penthouse》等作品爆紅，前途無可限量！

號稱「十二頭身美人」的李聖經早於18歲參加超模大賽，其後順利入行擔任時裝騷御用模特，直到25歲才轉型成為演員。

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除了模特兒和演員身份，李聖經還被封為「全能女王」，她不但曾於歌唱節目大晒歌藝震攝全場、也曾夥拍安孝燮合唱OST，去年更與知名Rapper LOCO推出甜蜜情歌，歌唱實力堪比專業歌手！

其實她從小便對音樂深感興趣，求學時期主修鋼琴、也精於爵士鼓，簡直是無所不能的完美女神。

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除以上「高人一等」的顏值擔當，劇中長腿代表還有180cm的尹鐘焄和168cm的金允慧，二人飾演娛樂公司的經理人團隊，將帶出演藝圈幕後人員的辛酸故事。

另外Girl's Day成員素珍和CNBLUE低音結他手李正信亦有份主演《流星》。二人在《流星》分別飾演經紀公司律師和娛樂記者。

身高167cm的素珍在女團時期經常以短裙和高衩裙造型演出，長腿儼如她的標誌；她也數度因為「螞蟻腰」登上熱搜，當時更在綜藝節目自爆天生骨架細，所以平日都會穿著童裝，所屬公司還在社交平台證實她的腰圍只有22吋，引證了素珍的名品身材！

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男團出身的李正信憑藉精緻小臉和188cm的挺拔身材獲封「Kpop界名模」，也數度獲邀擔任時裝周特級模特，不過優越的身高卻為他帶來困擾，正信曾透露因為身高太高，所以很難在韓國買衣服，而且走到哪裡都會受到注目，生活產生了許多不便。

▲ 女神崔智友驚喜客串《流星》，令人眼前一亮！

《流星》製作團隊亦首度公開豪華客串陣容，包括朴正民、宋智孝、李尚禹、蔡鍾協、文佳煐和金東旭等，女神崔智友也確定驚喜現身，可謂星光熠熠！