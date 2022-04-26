【多囊卵巢症】30歲女患多囊卵巢症+朱古力瘤　月經延長經血難止服中藥1個月回復正常【附食療】

▲ 30歲女子患有多囊卵巢症和朱古力瘤，月經長達20天，經血難止，服中藥1個月後回復正常。

月經延長，經血難止，可能是患上「多囊卵巢症」的徵兆。註冊中醫師彭子芯向TOPick分享一宗病例，一名30歲女子三年來每次經期可長達20天，需服用西藥止血。惟因近期壓力大，病情惡化，經血未淨，遂轉向中醫求診。服用中藥1個月後，患者月經已回復正常。

經期長達20天 3年來經血難止

彭醫師接受TOPick訪問時表示，該患者3年來有月經延長的問題，每次維持10至20天不等。但因會自行止血，她初時沒有就診或檢查，並不知道自己患上婦科腫瘤。直至3個月前，因為月經失調，每日經血不止而求診西醫，經檢查後，發現患上「多囊卵巢症」和「子宮內膜異位症」（俗稱「朱古力瘤」）。

因患有「多囊卵巢症」，她每邊卵巢有十多個未成熟的卵泡。左側卵巢則有一個約3cm的「朱古力瘤」，不算太大，暫不影響患者大小二便，也無明顯腹脹不適。加上經血量少，痛經情況不明顯，故西醫沒建議做手術，不過需服用止血西藥。

出血日子漸久，她開始出現輕度貧血問題。半年前，她體重明顯上升，增加6公斤。最近她因工作操勞，缺乏休息，工作壓力大，睡眠質素轉差，導致月經問題惡化。患者經血未乾淨的情況持續3個多月，經血量時多時少，血塊多，並出現更多症狀：十分疲倦、頭暈、脫髮量增多、下巴附近暗瘡增多、胃口差等。加上每次停服西藥一段時間，又出現漏血問題，遂她求診中醫。

最新影片推介：

服中藥5日已止血 1個月後經期回復正常

經診症後，彭醫師發現患者舌質偏紫，脈象細弱，綜合各種症狀，診斷為「崩漏」（月經不止超過半月）及「癥瘕」（婦科良性腫瘤)。從現代醫學角度來說，這與「多囊卵巢症」引起的荷爾蒙失調有關。

她表示，患者因飲食和運動習慣不變，伴隨的月經失調症狀加重，故判斷體重上升與多囊卵巢症程度加重有關。當血糖及脂肪代謝異常，痰濕內盛，會令身體積累脂肪傾向上升，部份多囊卵巢症者短期內體重明顯增加。

發病原因是甚麼？彭醫師指，部份多囊患者由青春期開始月經失調，並診斷出患多囊卵巢症，屬於先天不足、卵巢發育不良問題。另有部份患者，例如個案中這位患者是後來才確診的，屬於後天失調，沒直接成因，多數與壓力、肥胖、飲食不節等多個因素有關。在中醫角度，這多與腎虛、脾虛、肝鬱及痰濕有關。至於朱古力瘤典型症狀是：痛經較劇烈、月經周期失調、不規則陰道出血等，成因多與瘀血、肝鬱、腎虛有關。

為何經血難止情況嚴重？她表示，由於過勞，令該患者本身出血問題惡化，氣虛腎虛程度加重，出現「虛不攝血」的情況。為醫治該患者，要用大補元氣、提氣攝血的方法，但因患者身體虛弱，胃口不佳，故處方用藥時不宜複雜，要先以止血為目的。服用中藥5日後，患者經血已止，精神和胃口也改善。接受純中藥治療1個月後，她更開始建立規律的月經周期，約一個月自然來經一次，不再出現三年來反覆出血的情況。

多囊卵巢症伴隨的症狀

彭醫師解釋，多囊卵巢症因卵巢功能不足、排卵障礙，導致月經失調。大部份患者月經會推遲數個月，但也有少數患者反而是周期提早，經期延長，甚至不停出血難止、崩漏、沖任失調的問題。

這類出血難止、崩漏患者因失血較多，往往會伴隨虛損性的全身症狀，例如十分疲勞、頭暈、頭痛、怕冷、胃口差等，嚴重影響生活。另外，亦會同時兼見多囊綜合症的常見情況，例如體重在短時間內明顯上升、暗瘡多、脫髮多等症狀。

崩漏發病原因及治療方案

彭醫師指，多囊卵巢症患者出現崩漏情況，多數與以下4個機理有關，特徵及治療方案如下：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

食療及護理貼士

1. 多囊卵巢症、朱古力瘤患者

彭醫師受訪指，兩者體質均常見腎虛、肝鬱及脾虛問題，建議食療如下：

於月經來潮前幾天，宜疏肝順氣血，可飲用花茶：例如玫瑰花、洛神花、鬱金、陳皮等，各少量，用熱水沖服。

月經乾淨後，宜補脾腎，可煲湯水飲用：五指毛桃、黨參、桑寄生、菟絲子各10克，配合簡單食材例如淮山、瘦肉、蘿蔔、薑棗少量，煲湯飲用。

2. 崩漏患者

她表示，若屬於容易陰道出血的體質，飲食及生活方面要注意以下事項：

未到月經期間，應避免多服性質過於燥熱或寒涼的食物：例如辛辣、冰凍食物等。

勿自行服用通經活血的藥材，例如當歸、紅花、益母草等。

勿過度運動或按摩刺激腰腹部位等。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

記者：黃泳欣