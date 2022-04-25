【教師操守】中學校長會：教師是推動教改靈魂　倡設教育專業管理組織承接操守議會

▲ 香港中學校長會關注操守議會停運後，前線教育工作者維繫教師專業方面或遇到窒礙。（資料圖片）

有28年歷史的「教育人員專業操守議會」將於下月停止運作。香港中學校長會表示，十分關注操守議會停運可能帶來的影響，更擔憂前線教育工作者在維繫教師專業可能遇到的窒礙，強調教師是「執行教育的主體」及「推動教育改革的靈魂」，認為提升香港教育質素與及教師專業，不能單由教育局「一手包辦」。

校長會建議教育局成立包括前線教育工作者、並具備法定地位的教育專業管理組織，讓教育前線能參與處理投訴及制訂專業守則等工作，「使教師能真正得到尊重和專業自主，讓教育專業回歸專業！」

教師中心及操守議會先後被解散 中學校長會深表憂慮

教育局於1月宣布操守議會將於5月1日起停運，中學校長會今（25日）在網上發表題為「『教師專業發展』誰來參與？」文章，指教育局未經諮詢學界意見、未有深入瞭解操守議會經歷的困難，便貿然解散運作了20多年、成員來自選舉或政府委任的教育界及非教育界代表的教育專業團體，令不少教育工作者感錯愕。文中提及教育統籌委員會早年曾表示認同「為教育專業成立一個享有自主權的管理組織是個理想目標」，建議在議會成立數年後，政府應檢討可否設立一個法定專業管理組織，「可惜過去20多年，就成立法定專業管理組織方面，一直未見寸進。」

校長會指，議會不具法定地位、職能受局限，並無傳召權、調查權，若當事人或學校拒合作，即嚴重影響處理投訴效率，又指議會於2019年完成修訂「專業守則」，惟擱置多年未被使用，即將成為歷史文件。

連同目標促進教師專業發展及在職培訓的「香港教師中心」，教育局於去年1月宣布同年9月停運，校長會稱多年來均有派代表參與上述兩個組織工作，對於兩個「具獨特歷史意義」的組織在短時間內先後被解散，深表憂慮。

校長會就操守議會被解散，提出多項關注事項：

會否有新的制度或組織承接操守議會在諮詢及制定教師專業守則的工作？如何確保專業操守的準則，能「根據現職教育工作者的觀點」訂定？

訂定專業操守準則的新組織會否如操守議會般具廣泛代表性？

如何做到「客觀地調解衝突」？處理個案時，如何彰顯在公平、公正情況下進行？

在解散操守議會的同時，教育局有沒有具體的替代方案，以提升教師專業？

當操守議會被解散已成定局，我們期望教育局能及早作出規劃及宣布，如何讓前線教育工作者能繼續就專業發展及專業操守發揮影響力，並與學界共同探討建立教師專業的原則、理念及機制。

校長會認為，香港需要一個具有「廣泛代表性」的法定教育專業管理組織，倡成員包括透過直接選舉產生的教師代表、由不同學界專業團體推薦並選舉產生的代表、家長代表、教育局委任成員，以及廣泛代表社會不同界別人士，並引述與香港政策研究所於去年6月發表研究顯示，受訪中學校長和教師表示，成立具法定地位的專業自治機構，能更有效提升香港教育工作者的專業地位，有效提升中學教師的社會認同，逾8成家長亦認同此建議。

COTAP不設處理投訴機制 與議會職能不同

校長會亦提及，教育局過去多次將「教師及校長專業發展委員會」（COTAP）與操守議會相提並論，惟校長會指二者職能並不相同，COTAP成立目的是為促進教師持續專業發展及提升學校領導職能，並非處理教育專業失當的投訴，亦不設處理投訴個案機制，COTAP所提出的「T-標準＋」與操守議會的《香港教育專業守則》內容亦發揮不同目的和效能，質疑單由教育局處理涉及任何有關教育前線人員違反專業操守的裁決，如何有效聽取學界的觀點及意見。

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責任編輯：馮琪雅