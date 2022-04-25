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【持棍搗亂】旺角母嬰用品店遭毀壞電腦屏幕掃跌貨物　店舖懸紅10萬元通緝疑犯

社會 17:57 2022/04/25

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（閉路電視截圖）

旺角一間母嬰用品店昨日（24日）遭2名惡漢搗亂，推倒店內貨品，其中一人手持懷疑伸縮棍敲擊收銀處的電腦屏幕，2人搗亂過程不足一分鐘，其後逃走無蹤，店內職員待2人離開後報警。

當晚店主在社交媒體公開閉路電視錄影片段，並留言：「身為老闆，真心只有心痛當時我為何不在場，令女同事們受驚了。」並指懸紅10萬元通緝2人，其後指銅鑼灣的分店在晚上同遭搗亂。

警方表示，昨日下午3時接獲旺角彌敦道610號一商廈單位女職員報案，指2各男子到上址用硬物毀壞4個價值約8000元的電腦屏幕後逃去，事件中無人受傷，暫時未有人被捕，案件交由旺角刑事偵緝隊人員跟進。

（閉路電視截圖）

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記者：曾秋文

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