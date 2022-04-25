【創業追夢】媽媽不撐入行做兼職「偷師」　年輕女生開Café售創新菜式受OL歡迎

▲ Mabel實現了自己的創業夢。

成為廚神可能是不少年輕人的夢想，然而廚藝技術講求精心鑽研與磨練，更要結合對飲食文化的熱誠。中華廚藝學院（CCI）畢業生何美寶（Mabel），憑著對烹飪的熱愛，持之以恆，自立門戶經營餐廳、更擔任導師。她的故事勉勵年輕人堅持努力、相信自己，定可取得成功。

Mabel的童年過得並不輕鬆，母親需要長時間工作，她自小已肩負起照顧弟妹的責任，包括預備一日三餐。她笑言：

當時沒有人教我如何下廚，只能嘗試造一些簡單的菜式，例如蕃茄炒蛋、蒸蛋等，但味道卻難以下嚥，弟妹經常只吃一口，便不會再吃。

為了讓家人吃得滋味，Mabel開始認真研習烹飪，例如到公共圖書館借閱食譜和烹飪書，後來更自行開設網站，與朋友分享煮食心得，集思廣益；閒時亦會為同學製作茶點，寓實踐於娛樂。中學畢業後，Mabel了解自己的興趣所在，下定決心報讀中華廚藝學院課程。

最新影片推介：

初入行不被看好 靠毅力捱出頭

Mabel下廚的出發點是源自對家人的愛，但她投身餐飲業的決定，最初卻得不到母親的支持。原來何媽媽曾在食肆任職，眼見廚師工時長，愛女心切的她未有支持女兒入行。Mabel沒有因此而放棄烹飪夢，她一邊讀書，一邊在餐廳兼職「偷師」，其後更獲頒傑出表現獎項，證明自己的能力及熱誠。畢業那天，她從媽媽欣慰的笑容，感受到媽媽的認同與支持。

畢業後，Mabel正式投身中餐廳工作，由做樓面以至廚房幫工起步。下廚的熱誠和好奇心推動Mabel接觸更多不同類型的菜式，她遂轉到私人會所任西餐學徒和廚師，學習西廚的菜單設計、食材和擺盤等。

她說，在CCI學到的刀功、雕刻、烹調技巧和其他基本功，都有助她在西餐方面的發揮。她更開始在生活中尋找煮食的靈感，思考不同食材的配搭和用法，鑽研新派菜式，並參與不同公開比賽，先後在多個廚藝比賽奪獎，包括穗港澳青年技能競賽、環球女廚神·國際挑戰賽等。

開café圓夢 疫情下轉危為機

兩年前，Mabel於中環創立自己的café，主打精緻又創新的食譜及菜式，例如自創惹味喇沙意粉、健康乳酪碗、以花入饌的新派菜式等，配合養生花茶，深受上班族的歡迎。

不過，疫情來襲，企業實施在家工作，餐廳生意面臨重大挑戰。性格樂觀積極的Mabel抱著「有危便有機」的信念，積極開拓客源，包括推出外賣折扣優惠、加入網上外賣平台等，另外，又在社交媒體專頁發布賣相吸引的食物相片，增加曝光率。Mabel表示，

我們緊密留意疫情變化，又參考其他同業做法，例如將原本在餐廳舉行的廚藝班移師至網上舉行，又教授製作合時食品。透過保持市場的觸覺，吸引顧客注意，我們總算走過最艱難的時刻。

Mabel現在經已實現兒時夢想，—方面開辦小店，又於各電視飲食節目和機構擔任烹飪導師，與大眾分享煮食心得，推廣入廚樂。雖然追夢路途並不平坦，她慶幸自己能夠憑著堅持及毅力熬過難關，更勉勵對烹飪有興趣或想投身飲食業的年輕人，保持熱誠及自信，克服困難，最終定可達成理想。



《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：鄺嫻