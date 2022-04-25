【廉政行動2022】袁偉豪譚俊彥首度合作　一正一邪大鬥演技

▲ 《廉政行動2022》即將播出。

TVB與廉政公署再度聯合製作的劇集《廉政行動2022》，將由5月1日起播出。劇情主要講述10年前，唐偉聰（袁偉豪飾）與沈傲鳴（譚俊彥飾）同期加入廉署，兩人情如兄弟。但一次行動令二人各走極端，傲鳴私自行動受傷後辭職，自此杳無音訊；偉聰則於事發10年後晉升為總調查主任。

偉聰調查一宗貪污案時，發現傲鳴牽涉其中，原來傲鳴憑過往在廉署調查的經驗，協助犯案集團避過各地刑事與反貪機構的偵查。偉聰心痛好友走上歪路的同時，為了公平及公義誓要將犯案集團繩之於法！

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譚俊彥與袁偉豪首度合作大鬥演技

《廉政行動2022製作特輯》昨晚（4月24日）播出，見花絮片中不乏飛車追捕、埋身肉搏等勁爆畫面，令人期待。而譚俊彥與袁偉豪今次更是首次合作，兩人劇中角色一正一邪，兩大好戲之人如何同場鬥戲，將是焦點所在。

至於蔡思貝所飾演的角色李進兒，性格則如「翻版沈傲鳴」，令上司袁偉豪非常擔心她走上傲鳴舊路。

《廉政行動2022》電影感比較重，譚俊彥及袁偉豪均直認有在演技方面加以調節作出配合：「今次同幾位唔同嘅電影導演合作，有少少調節咗個演繹方法，因為比較少對白，同埋會用多啲鏡頭同感覺去表達，所以每日喺現場都好有新鮮感！」

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打破調查員故有形象

另外，總監製林超賢今次是第7次參與《廉政行動》系列，今上兩輯他更擔任監製工作，帶領一班新導演為廉政出力。

林超賢透露今輯的案件比較貼近民生，而他自己亦在劇情上給予不少意見：「好想衝破到調查員太過形象化嘅身份，調查員要符合好多規範，令到佢哋太唔似『人』；希望透過今次嘅故事令大家覺得，無論犯人定係調查員，雖然大家身份唔同，但其實佢哋都充滿人性。」