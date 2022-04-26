【另結新歡】幾個前任女友均劈腿收場　32歲陽光男孩孑然一身：鬼叫我窮

他今年三十二歲，單身，無不良嗜好。他不算富有，但收入穩定，自給自足、自得其樂。

他身材魁梧，笑時露出一口白牙，給人充滿陽光的感覺。事實上，他確實愛陽光的活動，游泳、行山、打網球之餘，他每天都規定自己最少要走二萬步，非常自律。當然，他也會打機、睇波、跟友人吹水，性格隨和開朗。

這樣條件的男人，為甚麼會孑然一身，沒有女朋友？

他做了一個打哆嗦的動作，施施然呷了一口咖啡，然後徐徐給我敘述他的愛情經歷。

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十六歲，雙方都是初戀，二人迅速打得火熱，幾乎每天都是相依相偎的，熱戀卻只維持了六個月。有天，對方突然變了臉，對他冷冷冰冰的。他不服，死纏不放，後來才發現她已搭上了高兩班的師兄。他曾為失戀委靡不振，差點兒誤了學業。

唸大學時遇上第二個女友，是她作主動的，二人迅即同居，生活甜蜜。他說也許每段戀情都有賞味期限吧，她又突然變臉搬走了，原來又是另結新歡。那次他大受打擊，差點兒熬不過畢業試。

甫踏進社會工作，認識了第三個女友，滿以為成年人的愛情世界會較為成熟，誰知後來才發現她同時有多個親密男友……然後他碰上第四、第五、第六等，統統都是女友劈腿收場的。

「其實我自己也有責任。」他說。「鬼叫我窮，就只能做女人隻牛，方便佢哋去搵馬囉！」

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「騎牛搵馬」

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