【眼看手勿動】幼子毀包裝袋被要求買下8元文具　港媽不忿：係咪件貨8萬都要賠

▲ 小朋友損壞貨品包裝，被要求賠償，媽媽不忿。

「如有損毀，照價賠償」是商店中時常可見到的告示標語。不過，有家長在逛荃灣一間文具店時，因小朋友弄壞貨架上一個墨條的包裝紙，被店家要求買下該件8元貨品，卻令這位家長心生不忿，在網上分享事件，反諷道：「如果件貨值8萬，係咪就因為整爛咗個包裝，就要買咗佢」。不過，網民似乎不太同情這位家長，大多數人都留言直斥其推卸責任。

有港媽在日前於Facebook群組「荃灣人」發文分享事件，帖文指當時小朋友在店內，突然走到媽媽跟前，告知媽媽自己被店員要求買下一個墨條。港媽稱，當時「我話整爛嘢一定係應該賠。」惟當媽媽看到被要求賠償的貨品，是包裝袋損壞時，她就立刻質問店員，「是否只係個膠袋壞咗就一定要買咗佢。職員答係」。

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該媽媽又質疑，「如果件貨係價值$800、$8000、$80000，就因係（為）整爛個包裝袋就要買咗佢？」她最後表示，「小朋友也都知錯了，以後行街眼睇手勿動。」

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不過網民就對該媽媽的態度不太認同。有人直言，「很多地方都寫有：損壞貨品，照價賠償」、「將責任推卸畀人哋，一種極度扭曲嘅心理保護機制」、「管好自己的小朋友」、「意思係覺得唔應該賠？自己縱壞細路，就唔好帶出街害人，人哋係做生意的」、「最大嘅問題，就係你覺得自己無問題」、「好簡單，你去店舖會唔會買爛咗包裝嘅貨品」。亦有網民認為，用8元就可以教育小朋友正確觀念，「值得啦」。

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責任編輯：王明芳