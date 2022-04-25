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【新冠疫苗】薛永恒接種第4劑科興疫苗　籲市民更新「安心出行」最新3.2.0版本

社會 18:06 2022/04/25

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(創新及科技局社交網站)

創新及科技局局長薛永恒今日（25日）表示，今日到中央圖書館接種第4劑科興新冠疫苗，呼籲合資格接種疫苗的市民快打針。

薛永恒在社交網站指，市民更新「安心出行」最新3.2.0版本，儲存電子針卡，即可在進入主動查核「疫苗通行證」嘅處所時進行掃描。「安心出行」3.2.0版本可儲存電子針卡、醫學豁免證明書及「康復紀錄二維碼」，並可任擇其中一項成為預設顯示嘅「疫苗通行證」。

他亦稱，可以在12間社區疫苗接種中心的「智方便」流動登記隊，登記「智方便」服務。成功登記即可透過「智方便」下載電子針卡，「智方便」推出不足一年半，用戶登記人數已經突破125萬，接達政府及公私營網上服務超過200項。又提醒近日看到運輸署申請牌照櫃位大排長龍，若市民已登記備有數碼簽署功能的「智方便+」，即使續領車輛牌照必須提交具有申請人簽署的表格及相關文件，「智方便」用戶亦可於網上簽署及遞交續領車輛牌照申請，省卻排隊輪候。

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責任編輯：余思嵐

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