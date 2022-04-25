  • 29°C
香港時間 : 2022425日 (週一) 19:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新聞自由】香港外國記者會宣布暫停人權新聞獎　主席：不希望無意中觸犯法律

社會 18:29 2022/04/25

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

外國記者宣布 「人權新聞獎」暫停。（人權新聞獎網頁截圖）

香港外國記者會主席Kenith  Richburg 今日（25日）發表聲明，宣布由香港外國記者會主辦的「人權新聞獎」，今年暫停舉辦，以作進一步審視。他指出，在過去的兩年香港記者一直在新的「紅線」下運作，什麼是允許的，什麼是不允許的，仍然存在很大的不確定性，因不想無意中觸犯法律，所以暫停「人權新聞獎」。

聲明中，Richburg表示香港外國記者會董事會於4月23日星期六開會，經討論後，遺憾地決定暫停人權新聞獎，等待進一步審視。他說知道這是一個不尋常的步驟，且決定來得較遲，相信會讓所參賽者、評委和所有為項目投入時間和精力的人感到非常失望。他說感謝所有參賽者、評委、工作人員和其他付出時間的人，並向他們致歉。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及
Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

香港 記者 人權 香港經濟日報

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
今日 10:25
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
【媽媽秘密】對聲音低沉母親從沒起疑心　21歲女因一事驚覺媽媽是男生
18:20 2022/04/24
【媽媽秘密】對聲音低沉母親從沒起疑心　21歲女因一事驚覺媽媽是男生
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大