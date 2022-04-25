【新聞自由】香港外國記者會宣布暫停人權新聞獎　主席：不希望無意中觸犯法律

▲ 外國記者宣布 「人權新聞獎」暫停。（人權新聞獎網頁截圖）

香港外國記者會主席Kenith Richburg 今日（25日）發表聲明，宣布由香港外國記者會主辦的「人權新聞獎」，今年暫停舉辦，以作進一步審視。他指出，在過去的兩年香港記者一直在新的「紅線」下運作，什麼是允許的，什麼是不允許的，仍然存在很大的不確定性，因不想無意中觸犯法律，所以暫停「人權新聞獎」。

聲明中，Richburg表示香港外國記者會董事會於4月23日星期六開會，經討論後，遺憾地決定暫停人權新聞獎，等待進一步審視。他說知道這是一個不尋常的步驟，且決定來得較遲，相信會讓所參賽者、評委和所有為項目投入時間和精力的人感到非常失望。他說感謝所有參賽者、評委、工作人員和其他付出時間的人，並向他們致歉。

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記者：袁澍