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【疫苗接種】科學委員會倡優先讓高風險者打流感針　另同時可打新冠疫苗

社會 18:35 2022/04/25

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（資料圖片）

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會今日（25日）建議，2022/23年度季度採用的流感疫苗組合，應該與世衞就2022/23年度北半球流感季節建議採用的疫苗組合相符。

委員會指出，日益增加的證據顯示，同時感染新冠肺炎和流感會增加嚴重併發症和死亡率，而接種流感疫苗可減少住院的可能性和縮短住院期，又認為除了已知對疫苗有禁忌症的人士外，所有市民每年都應接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。

委員會建議優先接種季節性流感疫苗的群組與上一季節相同，醫護人員、長者、兒童及孕婦等優先接種，為方便行政安排及提高接種率，可作出彈性處理，同一到訪期間為市民接種新冠疫苗與季節性流感疫苗。

科學委員會留意到本地季節性流感活躍程度自2020年2月中以來，一直處於低水平，但當旅遊及出入境限制的防控措施放寬後，流感的傳播可能會增加，導致流感與新冠病毒共同流行的可能性，或對體弱人群及醫療系統構成額外負擔。

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責任編輯：郭詩詩

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