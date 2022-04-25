【警隊高層】周一鳴獲委任為警務處副處長　4月28日起生效

▲ 警務處高級助理處長周一鳴獲委任為警務處副處長。（政府新聞處圖片）

警務處高級助理處長周一鳴獲委任為警務處副處長，接替即將退休的副處長（管理）郭蔭庶，生效日期為今年4月28日。



周一鳴現年49歲，於1995年加入香港警隊，任職督察。大部分時間擔任分區、區、總區及總部層面的刑事調查及情報蒐集工作。

他於2010年獲晉升為警司並服務於刑事總部，2012至2013年被借調法國里昂的國際刑警秘書處出任刑事情報主任一職。他在2013年晉升為高級警司並出掌刑事情報科的副指揮官；2016年進一步擢升為總警司，並成為刑事情報科主管。



他在2017年任職油尖警區的區指揮官，及至2019年初，他獲委任為九龍西總區副指揮官；2020年年2月被擢升為助理處長，先後掌管行動部及人事部。他於去年1月晉升警務處高級助理處長，出任人事及訓練處處長；同年8月，接任刑事及保安處處長。

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責任編輯：郭詩詩