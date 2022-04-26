【護膚速遞】萬寧全新50款CP值極高美妝產品 潔面墊$19起

▲ 萬寧推出自家品牌美妝產品(圖片由品牌提供)

美妝工具影響肌膚護理及上妝前後效果。萬寧所有美容掃由合成刷毛而成，以可重用物料製成旅行袋包裝，以下推薦四大皇牌貨品類別:

上妝海綿

海綿美妝蛋與粉撲各有不同需要，各種形狀及尺寸，滿足愛美一族不同需要，打造無瑕妝容。3D化妝海綿($25)、絲絨粉撲 ($15)、心型化妝海綿 ($39)、圓形海綿($29)

純素化妝掃系列



萬寧純素美容掃採用合成刷毛製成，質地柔軟耐用，締造完美妝容。多功能化妝掃/Kabuki 掃 ($65)、蜜粉掃 ($65)、雙頭眼影掃 ($45)、粉底掃套裝($195)、眼影掃套裝($125)、化妝掃旅行套裝 ($125)

美妝巧手工具



修眉、捲曲睫毛、對付黑頭粉刺等，絶對是美妝人士的必需品。黑頭及粉刺工具 ($15)、睫毛夾 ($25)、鈄嘴眉鉗 ($19)、黑頭夾($15)、眉毛剪刀($19) 、潔面墊($19)

美甲用具組



萬寧為修整指甲製作的美甲工具組，針對修剪、打磨拋光等步驟工具一應俱全。帶夾指甲鉗 ($25)、修甲套裝 ($49)、指甲銼 ($12)

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萬寧全新升級化妝棉系列



化妝前後，不少人習慣使用化妝棉輔助皮膚吸收爽膚水或濕敷、卸妝；相較以雙手或面紙爽膚卸妝，化妝棉有效協助皮膚吸收美容液，萬寧最新全港 No.1 化妝棉*品質上乘，親和柔軟度、不易起毛絮，對肌膚溫和保證，是美妝保養必需品。

精選皇牌產品：

卸妝棉片 （$11/180 片）



使用 100％日本進口原料，當擦拭方式卸妝，肌膚會感到到無比順滑；不會過度吸收卸妝液，無論抹、拍、按壓都感受如氣墊般鬆軟柔細。用後面上不留棉絮，性價比超班。

最新影片：

洗面巾 （$29/80 片）



與傳統毛巾比較，此洗面巾質地柔軟，耐用度高，吸水力強，尺寸適中，可以代替毛巾使用，疫情下更衞生方便。

省水化妝棉 （$12/40 片）



使用等量相同化妝水或乳液，較圓型化妝棉釋放 2 倍量化妝水或乳液，虛線彎曲設計，輕易分開為兩張，緊貼眼周肌膚，加入補濕爽膚水或肌底液，就可以成為急救 mask，定位補濕。撕開後不會鬆散易掉棉絮。

原色化妝棉 （$17/80 片）



原色化妝棉由 100%純棉製造，未經漂白，不含可遷移性熒光劑及合成纖維，質感柔軟，經皮膚專科醫生測試，大人同小朋友都可以安心使用。