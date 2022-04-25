【復課】再多300校復課續有小學生漏做快測　校長：倘有零星確診不會貿然停課

▲ 全港今日（25日）再多300多間學校恢復面授課。（梁偉榮攝）

全港小學及國際學校自上周二（19日）起陸續恢復半日面授課堂，今日（25日）共有600多間學校進行面授課堂，較上周增加300多間，衞生防護中心接獲19校呈報有師生確診，佔已復課學校約3%，其中13人驗出陽性前，上周曾經上學，至今暫無學校因師生確診而停課。

多間小學今日仍有發生學生漏做快測、漏填表等「甩漏」情況，有校長亦說，若校內只有個別師生中招，未達停課指引的陽性率，亦不會貿然自行停課。

將軍澳仁愛堂田家炳小學今、明先後安排高小及全校面授，校長黃悅明稱，首日上學有數名學生漏做快測，或家長漏簽名作實，全部已經在校補做快測，並形容全校5%及全班10%師生確診的教育局停課指引清晰，倘班上只有1人確診仍不會貿然停課，形容普遍家長「想快啲返學」，憂慮疫情的只佔少數。

上水鳳溪第一小學亦是今日安排高小復課，校長朱偉林稱，早前已拍攝教學短片，教學生及家長上載快測結果到家長應用程式，並輔以文字指引，形容今天家長上載快測結果工作順利，只有個別學生家長未能成功上載，家長帶備快速測試劑陪同子女到校再做快測，結果呈陰性，最終亦如常上課。

部分學校上周已開始分階段復課。上周二恢復高小面授、今日全校復課的天水圍中華基督教青年會小學校長程志祥則形容，連日檢查快測紀錄表的情況順暢，今日只有3人漏填表或漏簽名；另有1人住所納強檢令、暫未做核酸檢測，故暫未能上學，其餘同須強檢的學生已做核酸檢測但未出結果，已憑快測陰性結果暫代上學。他指暫無接獲呈報師生陽性個案，假如同班只有1、2名學生呈報陽性，以一班20多人計算未達10%陽性率，校方會先觀察一兩日，如無爆發跡象也不會自行停課。他亦提及，學校擬於下月中起，在半日課以外的下午時段，回復進行要除口罩進行的課外活動，例如吹笛及籃球隊活動等，參與學生必須完成接種兩針滿14天。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅