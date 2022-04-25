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【疫下長者】一線通平安鐘三月用戶離世個案急增60%　四成為獨居長者

社會 21:33 2022/04/25

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：「一線通平安鐘」派員上門，向 26,000 名長者用戶派送由社會福利署提供的血氧 儀，並教導長者使用。（長者安居協會提供）

第五波疫情死亡個案急增，當中大部分屬60歲或以上長者。「一線通平安鐘」表示，上月疫情高峰期間錄得用戶死亡個案達468宗，較前半年每月平均293宗，高出約六成，獨居長者佔其中約四成。長者安居協會形容，該死亡數字增長前所未見，呼籲加強對長者支援。

「一線通平安鐘」表示，今年三月錄得468名用戶離世，較前六個月每月平均錄得293宗，高出約六成，其中獨居長者佔183宗，較過去六個月每月平均88宗，增加超過一倍。涉及雙老家庭用戶的死亡個案，亦由過去半年每月平均80宗，急增至上月126 宗，即使是70至79歲群組的長者用戶死亡個案，較過往急增 63%。長者安居協會行政總裁王虹虹表示，有關死亡數字的增長前所未見，相信與疫情有莫大關係。

會協助染疫用戶申報及入住隔離設施

該機構上月動員前線及義工，主動監測2.6萬名高齡獨居長者身體狀況、派送由政府提供的血氧儀，並教導長者自我監察身體狀況。至於不幸染疫的用戶，平安鐘亦會協助申報其快速檢測陽性結果及入住隔離設施的安排、協助補給物資和藥物，與及提供情緒輔導。

「一線通平安鐘」提醒長者及照顧者切勿忘記第五波疫情教訓，建議每日記錄長者身體狀況，家人或親友可多用電話、視像方式與長者保持聯繫；若發現長者情緒受困、食欲不振、拒絕服藥等異常情況，應立即求助或求醫。

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記者：袁澍

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