【強制檢測】再多40幢大廈納入強檢　涉荃灣麗城花園、西貢翠塘花園等

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因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告，涉及多個私人屋苑，包括荃灣麗城花園1期3座、西貢翠塘花園等:

柴灣高威閣 2 座

天水圍天華邨華祐樓

大圍新翠邨新明樓

將軍澳尚德邨尚義樓

將軍澳和明苑和暢閣

荔枝角美孚新邨 6 期恒柏 道 6-8 號

九龍城東匯邨匯智樓

橫頭磡橫頭磡邨宏富樓

柴灣小西灣邨瑞盛樓

秀茂坪寶達邨達康樓

柴灣佳翠苑耀翠閣

屯門翠寧花園 5 座

觀塘翠屏(北)邨翠桃樓

慈雲山蒲崗村道95號秀芳 花園

西營盤甘雨街 8 號金裕大 廈

大埔舊墟直街28號榮麗苑

天水圍天恒邨恒俊樓

天水圍俊宏軒 10 座

屯門美樂花園 1 座

西貢翠塘花園 6 座

大圍美城苑暉城閣

青衣偉景花園 5 座

青衣長宏邨宏勇樓

荃灣麗城花園 1 期 3 座

將軍澳尚德邨尚真樓

荃灣象山邨秀山樓

葵涌葵盛圍 188 號高盛臺 1 座

葵涌葵俊苑葵昌閣

葵涌葵芳邨葵正樓

牛頭角牛頭角下邨貴顯樓

黃大仙黃大仙下邨龍禧樓

紅磡黃埔新邨遠榮樓

油塘油塘邨貴塘樓

旺角富榮花園 14 座

牛頭角彩德邨彩義樓

長沙灣海麗邨海暉樓

土瓜灣馬頭圍邨芙蓉樓

油麻地駿發花園 3 座

紅磡黃埔花園 2 期錦桃苑 16 座

慈雲山慈正邨正和樓

詳細檢測時間，按此

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

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責任編輯：陳梓蔚