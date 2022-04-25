【考試押後】教師基準試筆試及口試延至5至6月舉行　考生每日快測陰性方可赴考

▲ 考評局宣布教師基準試將延至5月中及6月初舉行。（資料圖片）

原定2月舉行的教師語文能力評核（教師基準試），受第5波疫情影響而延期，考評局今日（25日）宣布，評核將延至5月中及6月初舉行，評核成績於7月22日郵寄予考生。

普通話科卷一聆聽與認辨、卷二拼音將於5月15日舉行，英文科3分卷包括卷一閱讀卷、卷二寫作卷，以及卷三聆聽卷，均會於5月22日舉行，英文科口語及普通話口語評核均會於6月1至8日舉行。

考評局表示，為保障考生及考務人員的健康，試場內將設有多項防疫措施，包括規定考生及考務人員進入試場前須正確戴上外科口罩、以酒精搓手液清潔雙手、量度體温及作出健康申報等。

考生並需在每日前赴試場前，完成冠狀病毒病快速抗原測試。任何人士如有發燒、急性呼吸道感染徵狀、突然喪失味覺或嗅覺等、正接受政府指定的強制檢疫，或考試當天的快速抗原測試結果為陽性，將不獲准進入試場。

考評局將於5月6日起把評核證郵寄予考生，如考生在5月11日仍未收到評核證，或有其他查詢，可於辦公時間內致電（3628 8860）或電郵（lpat@hkeaa.edu.hk）聯絡公開考試資訊中心。

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責任編輯：馮琪雅