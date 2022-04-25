  • 27°C
香港時間 : 2022425日 (週一) 23:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【考試押後】教師基準試筆試及口試延至5至6月舉行　考生每日快測陰性方可赴考

社會 22:34 2022/04/25

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

考評局宣布教師基準試將延至5月中及6月初舉行。（資料圖片）

原定2月舉行的教師語文能力評核（教師基準試），受第5波疫情影響而延期，考評局今日（25日）宣布，評核將延至5月中及6月初舉行，評核成績於7月22日郵寄予考生。

普通話科卷一聆聽與認辨、卷二拼音將於5月15日舉行，英文科3分卷包括卷一閱讀卷、卷二寫作卷，以及卷三聆聽卷，均會於5月22日舉行，英文科口語及普通話口語評核均會於6月1至8日舉行。

考評局表示，為保障考生及考務人員的健康，試場內將設有多項防疫措施，包括規定考生及考務人員進入試場前須正確戴上外科口罩、以酒精搓手液清潔雙手、量度體温及作出健康申報等。

考生並需在每日前赴試場前，完成冠狀病毒病快速抗原測試。任何人士如有發燒、急性呼吸道感染徵狀、突然喪失味覺或嗅覺等、正接受政府指定的強制檢疫，或考試當天的快速抗原測試結果為陽性，將不獲准進入試場。

考評局將於5月6日起把評核證郵寄予考生，如考生在5月11日仍未收到評核證，或有其他查詢，可於辦公時間內致電（3628 8860）或電郵（lpat@hkeaa.edu.hk）聯絡公開考試資訊中心。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

考評局‎ 老師 中小學教育 快速測試 防疫措施 口罩

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
今日 10:25
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
【媽媽秘密】對聲音低沉母親從沒起疑心　21歲女因一事驚覺媽媽是男生
18:20 2022/04/24
【媽媽秘密】對聲音低沉母親從沒起疑心　21歲女因一事驚覺媽媽是男生
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大