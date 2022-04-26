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【封區檢測】屯門蝴蝶邨蝶心樓涉變異病毒株　下午4時半起遭圍封【不斷更新】

社會 16:39 2022/04/26

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(陳靜儀攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【16:35】

港府今日（26日）下午4時半起圍封屯門蝴蝶邨蝶心樓，目標是在明日（27日）上午約10時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於4月20日至26日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月28日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

【12:18】屯門悅湖山莊第13座有22人未進行強制檢測

屯門悅湖山莊第十三座圍封行動今早8時50分完成，人員隨即在「受限區域」內執法，確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府共檢查了193名受檢人士的檢測報告，並發現有22人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。
 
政府亦提醒沒有應門的17戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【10:44】屯門悅湖山莊第13座約0.69%住戶染疫

港府昨日下午4時起圍封屯門悅湖山莊第十三座，行動今早8時50分完成，其間約579名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現４宗陽性檢測個案和５宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約270戶，當中23戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【09:26】沙田廣源邨廣柏樓有11人未強檢

沙田廣源邨廣柏樓發現有11人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【07:31】沙田廣源邨廣柏樓約0.16%住戶染疫

沙田廣源邨廣柏樓約1220名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，一個樣本須再次檢測，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
　　 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪612戶，當中80戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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