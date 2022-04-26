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【封區檢測】沙田廣源邨廣柏樓發現2宗陽性個案　約0.16%住戶染疫【不斷更新】

社會 09:37 2022/04/26

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(陳靜儀攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【09:26】沙田廣源邨廣柏樓有11人未強檢

沙田廣源邨廣柏樓發現有11人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【07:31】沙田廣源邨廣柏樓約0.16%住戶染疫

沙田廣源邨廣柏樓約1220名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，一個樣本須再次檢測，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
　　 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪612戶，當中80戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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