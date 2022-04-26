【社交距離】本港疫情回穩　林鄭月娥：繼續分階段放寬社交距離措施【不斷更新】

本港連續兩日維持400多宗確診，昨錄431宗，包括16宗輸入個案。特首林鄭月娥今早（26日）恢復行會前見記者環節。

【10:05】

被問到當局會否提供誘因讓市民接種疫苗，她表示港府已在這方面已竭盡所能，而專家也不斷的呼籲市民打針，當局也提供了很方面的打針服務，相比其他國家，本港已是全方位幫市民打針。她認為最大的誘因是「疫苗通行證」，因如果唔打針很多地方都去不了：

如果不打針不可以看電影、不可以外出吃飯，但這樣都選擇不打針，我都想不到還有甚麼方法。當然有些人建議提供金錢，但這就會成為了少有要提供金錢叫人打針，亦不相信會帶來好大的成效。

至於熔斷機制方面，她表示港府的航空樞紐是十分重要，指「熔斷機制」只是一個短暫的影響，相信隨著疫情的穩控後，可放寬外防輸入的政策，機場將會回復往時的熱鬧，強調有關工作會繼續進行。

【10:00】

她說，抗疫間要不斷檢視香港的疫情，不斷評估每一個階段的措施，當然在考慮措施時，須考慮對社會、經濟發展影響，以及逾700萬人可以承受。現階段未可以就部分措施作出決定，會適時作出公布。

至於社區隔離設施方面，她說，在中央援建後的能力已經很足夠，早前已宣布會交還兩個公共屋邨3棟大廈、兩個原因未入伙的過度性房屋等；另有部分設施已改變用途，包括供文憑試考生在竹篙灣考試。

她又說，由於5月1日起可讓非港人抵港，近日看到有很多人預訂隔離酒店，有6至7成的酒店房間已被預訂，故會重新檢視原本用於隔離設施的酒店改為檢疫酒店，當局打算再另外9間共3000多間房改為檢疫酒店。

【09:55】

香港外國記者會昨宣布暫停舉辦「人權新聞獎」，她說，港府一直有維持有關自由，認為有關事情是屬個別事件，相信是有人誤解了「新聞自由」。她又認為事件純屬個別事件，不會作特別評論，認為個別機構停止舉辦獎項的實際原因只有他們自己才知道。即看：【下一頁】

被問到是否可以進一步或者提早放寬社交距離措施，林鄭月娥指出，過去兩年抗疫期間，持續監察情況，要在公共衞生、經濟及市民生活中取得平衡，不時調整政策，繼續分階段放寬社交距離措施。她又說，目前沒有計劃再放寬出入境限制或禁制。

【09:45】

她說，自從4月15日舉行抗疫記者會後已有10天，對近十日新冠疫情逐趨穩定，沒有再突破3位數。而昨日確診431宗，比4月15日的946宗下跌多於一半，包括污水監測，以及強檢發現確診個案等；而4月17日港大即時有效繁殖率為0.4736，至今仍沒有反彈；至於時點確診比率，在一萬人之中有8人確診。此外，仍留醫新冠病人有2002名病人，而留醫ICU的人數有16人，比4月15日已大幅下跌。

她續指，以下的工作已逐步恢復常態，包括學校分階段恢復面授課堂，逾600間學校，即31萬5千名學生可以回校上學。

林鄭月娥說，在5月仍有重要決定，包括第二階段社交距離措施放寬，以及中學文憑試結束後，可以讓中學生復課。不過她認為市民在疫苗接種率方面仍要繼續加把勁，特別是「一老一幼」的群組，共有約40萬人仍未打針，呼籲長者、小朋友的家長都盡快安排他們打針。

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責任編輯：郭詩詩